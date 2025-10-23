Al Bano chiude con Sanremo dopo i rifiuti di Conti e Amadeus: “Su Sanremo ho messo una croce, me ne fo**o”.

Dopo decenni di successi e quindici partecipazioni, Al Bano Carrisi ha deciso di chiudere definitivamente il suo legame con il Festival di Sanremo. In un’intervista al settimanale Oggi, il cantante di Cellino San Marco ha raccontato la delusione vissuta negli ultimi anni, attribuendo la rottura ai comportamenti di Carlo Conti e Amadeus. Parole amare, quelle dell’artista, che non lasciano spazio a ripensamenti.

Al Bano: “Ho messo una croce su Sanremo”

La lunga storia tra Al Bano e l’Ariston sembra essere giunta al capolinea. “Su Sanremo ho messo una croce“, ha dichiarato senza mezzi termini il cantante.

Dopo aver partecipato al Festival in quindici occasioni, dieci da solista e cinque in coppia con Romina Power, Carrisi ha raccontato di aver subito l’ennesimo rifiuto da parte di Carlo Conti, che gli avrebbe chiesto una canzone per l’edizione 2025 per poi escluderlo all’ultimo momento.

Al Bano

“Mi chiede una canzone, vado nel suo ufficio, gliela faccio ascoltare e lui con tutto il suo staff si mostrano entusiasti” ha spiegato l’artista. “Passano alcune settimane, annunciano i concorrenti e io non ci sono“.

Un gesto che, dopo i precedenti “no” ricevuti da Amadeus, ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. “A quel punto su Sanremo ho messo una croce. L’ho fatto a malincuore, ma non torno indietro. Basta!” ha concluso.

“Non sono io che ho cancellato Sanremo”

Al Bano ha voluto precisare che la sua decisione non nasce da rancore personale, ma da una delusione professionale.

“Non sono io che ho cancellato Sanremo, è Sanremo che ha cancellato me” ha detto con tono fermo.

Il cantante si è detto amareggiato per come è stato trattato da due figure di spicco della televisione italiana, sottolineando di non voler più salire sul palco del Festival. Infine, ha aggiunto: “Dopo lo scherzo di un anno fa la risposta è: no, grazie. Non mi interessa. Me ne f…, anzi, come dicono a Parigi, je m’en fout. È più elegante e in questa vicenda un po’ di eleganza non guasta“.