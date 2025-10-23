Vincenzo De Lucia imita Silvia Toffanin a This is me, la conduttrice televisiva reagisce: “Credo che la querelerò”.

Durante la puntata del 22 ottobre di This is me, uno dei momenti più commentati è stato l’incontro tra Silvia Toffanin e Vincenzo De Lucia, noto per le sue imitazioni di personaggi del mondo dello spettacolo. L’attore ha portato in scena una versione esagerata e irresistibilmente ironica della conduttrice di Verissimo, suscitando risate e qualche battuta pungente. Con il suo stile inconfondibile, De Lucia ha scherzato sui tratti distintivi di Toffanin, dalle sue celebri lacrime in diretta ai riferimenti alla sua relazione con Piersilvio Berlusconi. Ma nessuno si sarebbe aspettato la reazione della conduttrice.

Vincenzo De Lucia diventa “Piersilvia” sul palco di This is me

L’imitazione di De Lucia è iniziata con un colpo di scena: “Mi chiamo Piersilvia Toffanin” ha annunciato l’attore, dando vita a un alter ego che ha conquistato il pubblico.

Amadeus, presente in studio, ha gestito con garbo l’irresistibile botta e risposta tra i due. Alla domanda sui propri hobby, Silvia ha risposto con un semplice “Pilates” mentre la sua imitazione ha ribattuto: “Io amo i bei tramonti, gli studi televisivi e leggere le cause di Forum“.

Il momento clou è arrivato quando Amadeus ha chiesto cosa facessero prima di dormire e appena svegli. “Mi lavo i denti“, ha detto la conduttrice. “Io mi commuovo. E mentre dormo sogno di commuovermi” ha replicato la finta Silvia, tra le risate generali.

La risposta ironica di Silvia Toffanin: “Credo che la querelerò”

Quando l’attenzione si è spostata sulla vita sentimentale, Silvia Toffanin ha dichiarato semplicemente di essere “felice“. A quel punto, De Lucia ha chiuso lo sketch con una battuta che ha fatto esplodere la platea: “Contratto di rete a tempo indeterminato“.

Un riferimento ironico alla sua lunga storia con Piersilvio Berlusconi, che la conduttrice ha accolto con un sorriso e un commento scherzoso: “Credo che la querelerò“.