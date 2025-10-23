Francesca Fagnani sorprende: a Belve arriva una star mondiale

Il colpaccio di Francesca Fagnani a Belve: tra gli ospiti della prossima stagione anche la star Rupert Everett.

Il celebre talk show di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani è pronto a tornare sul piccolo schermo con una nuova edizione ricca di sorprese. Belve, il programma che ha saputo imporsi per il suo stile diretto e le interviste senza filtri, alzerà ancora una volta l’asticella, portando in studio personalità di spicco del mondo dello spettacolo, della politica e dei social. La notizia che ha fatto il giro del web riguarda un nome che nessuno si aspettava: Rupert Everett. L’attore britannico, icona del cinema internazionale, sarà infatti tra gli ospiti della nuova stagione, ma scopriamo i dettagli.

Rupert Everett tra le “belve” di Francesca Fagnani

Secondo quanto riportato da Affari Italiani, Rupert Everett ha accettato l’invito di Francesca Fagnani a partecipare al suo celebre programma. Un’intervista che si preannuncia intensa, considerato lo stile pungente e mai prevedibile della conduttrice, capace di mettere a nudo anche gli ospiti più riservati.

Rupert Everett

“Belve è un luogo dove si racconta la verità, anche quando fa male“, ha dichiarato in passato la Fagnani, e non è difficile immaginare che anche Everett si lascerà andare a riflessioni profonde e forse inedite sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

L’attore, noto per ruoli iconici e per il suo spirito indipendente, sarà una delle presenze più attese della stagione.

Un’edizione piena di sorprese

Oltre a Everett, la nuova edizione di Belve vedrà arrivare in studio altri ospiti destinati a far discutere. Tra i primi nomi confermati c’è quello di Rita De Crescenzo, la tiktoker partenopea che negli ultimi mesi ha fatto parlare di sé per la sua popolarità e le sue polemiche online.

La Fagnani non farà sconti nemmeno a lei, con le sue domande dirette e taglienti che hanno reso il programma un cult della Rai.

L’appuntamento con la nuova stagione è fissato per martedì 28 ottobre, alle 21:30 su Rai 2. Tutto è pronto: Belve è pronta a ruggire ancora.