Nino Tronchetti Provera sorprende Michelle Hunziker con un regalo da 14 milioni di euro: la voce che scaccia i rumors sulla crisi.

Sembrava che la storia tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera fosse già arrivata al capolinea, almeno secondo quanto riportato da Dagospia pochi giorni fa. Il portale aveva parlato di una crisi per la conduttrice e l’imprenditore, che formano una coppia da appena qualche mese. Eppure, le ultime indiscrezioni raccontano tutt’altro. Scopriamo i dettagli.

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera: il gesto scaccia-crisi

Il settimanale Oggi ha infatti svelato un retroscena che sembra smentire ogni voce di rottura: un regalo dal valore di 14 milioni di euro, un vero e proprio gesto d’amore da parte di Tronchetti Provera verso la sua compagna.

Secondo quanto riportato dal settimanale, la storia tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sarebbe nata in modo del tutto casuale, proprio in un’agenzia immobiliare. Entrambi erano alla ricerca di una nuova casa e, per una curiosa coincidenza, si sarebbero innamorati dello stesso appartamento di lusso a due passi da piazza San Babila, nel cuore di Milano.

Michelle Hunziker – www.donnaglamour.it

Da quell’incontro sarebbe scoccata la scintilla, fino alla decisione di acquistare l’intera palazzina, un immobile di pregio con un ampio giardino ad uso esclusivo. L’imprenditore avrebbe dunque deciso di fare un passo importante, comprando l’edificio del valore di 14 milioni di euro, che diventerà il nuovo nido d’amore della coppia.

Tra leggende e voci di crisi: la risposta dei fatti

Nonostante i rumor insistenti su una presunta lite in strada e i riferimenti affettuosi di Michelle al suo ex marito Eros Ramazzotti, la realtà sembra smentire ogni ipotesi di crisi.

“Altro che separazione, Nino e Michelle stanno costruendo qualcosa di serio” commentano fonti vicine alla coppia.

C’è però un dettaglio curioso che alimenta il mistero: secondo una leggenda milanese, la palazzina scelta dalla coppia avrebbe una fama particolare, poiché le coppie che l’hanno acquistata in passato si sarebbero poi lasciate. Ma Michelle e Nino sembrano non credere alla scaramanzia e, anzi, pronti a dimostrare che questa volta la storia può andare diversamente – a partire da una casa da sogno che parla già di futuro condiviso.