“Brigitte Bardot è morta”: un post apparso sui social sconvolge, ecco la verità

Brigitte Bardot smentisce la notizia della sua morte e rassicura i fan: “Sto bene, non ho intenzione di congedarmi”.

Un post apparso su X ha scatenato il panico tra i fan di Brigitte Bardot: secondo il blogger francese Aqababe, la leggendaria attrice sarebbe morta. La notizia, però, si è rivelata falsa nel giro di poche ore, quando la stessa Bardot, 91 anni, è intervenuta sul suo profilo per mettere a tacere i rumors. Scopriamo che cosa ha detto l’attrice.

Brigitte Bardot su tutte le furie

“Non so chi sia quell’imbecille che ha lanciato questa sera la fake news sulla mia scomparsa, ma sappiate che sto bene e che non ho intenzione di congedarmi” ha scritto l’ex icona del cinema francese, con il tono deciso che da sempre la contraddistingue.

Je ne sais pas quel est l’imbécile qui a lancé ce soir cette fake news sur ma disparition mais sachez que je vais bien et que je n’ai pas l’intention de tirer ma révérence. À bon entendeur — Brigitte Bardot (@brigitte_bardot) October 22, 2025

Il blogger, il cui vero nome è Aniss Zitouni, aveva pubblicato un post affermando di avere “informazioni esclusive” sulla presunta morte della diva, arrivando persino a scrivere che “la sua bara è stata ordinata a Saint-Paul-de-Jarrat“.

Dopo la smentita, ha cancellato il messaggio ma ha insistito, sostenendo che non sarebbe la Bardot a gestire il suo account su X. “Lo scoprirete quando l’AFP annuncerà ufficialmente la morte” ha ribadito, attirando forti critiche da parte del pubblico.

Il ricovero e le condizioni dell’attrice

A confondere ulteriormente la situazione ha contribuito il recente ricovero dell’attrice a Tolone, nel sud della Francia.

Brigitte Bardot era stata infatti sottoposta a un intervento chirurgico nella clinica privata Saint-Jean. Secondo quanto riferito dal suo entourage, si è trattato di un’operazione “breve e perfettamente riuscita“.

Dopo alcuni giorni di convalescenza, l’attrice è rientrata a casa, dove ora si sta riposando. “Ringrazia tutti coloro che hanno rispettato la sua tranquillità e la professionalità dell’équipe medica che ha vegliato sulla sua riabilitazione” si legge in una nota ufficiale.