Alessandro Borghese: ecco quanto guadagna per condurre 4 Ristoranti

Ecco quanto guadagna Alessandro Borghese per condurre 4 Ristoranti, il reality in cui si sfidano i ristoratori di tutta Italia.

Alessandro Borghese è senza ombra di dubbio uno dei chef più famosi d’Italia. Un successo, il suo, dovuto in primis alla sua attività di ristoratore ma anche per il suo ruolo da conduttore televisivo: 4 Ristoranti, il reality che conduce dal 2015 nel quale si sfidano i ristoratori di tutte le varie zone d’Italia, continua a riscuotere un grande successo ed è molto apprezzato dal pubblico. Ma questo non è l’unico programma in cui lo chef si è potuto vedere sul piccolo schermo. Ma quanto guadagna Alessandro Borghese per la sua attività da conduttore televisivo? Vediamolo insieme.

Alessandro Borghese: quanto guadagna

Come è noto a tutti, 4 Ristoranti va in onda su Sky Uno ma lo show lo si può anche vedere in replica in chiaro su TV8. Non sono state rese note le cifre reali che Alessandro Borghese percepisce per presentare il proprio programma ma, secondo alcune stime, il suo compenso annuale dovrebbe essere di circa 700.000 euro.

Ricordiamo che 4 Ristoranti va in ogni ogni anno e dal 2019 ogni stagione è composta da 14 puntate (nella prima edizione erano state appena 6, poi sono diventate nella seconda, nella terza e nella quarta edizione per passare infine. Quattordici dalla quinta edizione in poi).

Non va dimenticato che Alessandro Borghese per Sky e per TV8 conduce anche altri programmi, come Alessandro Borghese – Celebrity Chef ma lo abbiamo visto anche in Cuochi d’Italia. Insomma, oltre a essere molto apprezzato dagli spettatori è apprezzato anche dai vertici di Sky. Un successo meritato quello della che che ha sempre dimostrato di essere a proprio agio davanti alle telecamera e con la sua simpatia ha saputo portare al successo i suoi programmi.