Dove vedere Italia Shore in streaming e in TV

Ecco dove vedere tutte le puntate di Italia Shore in streaming e in TV: il reality con protagonisti 12 ragazzi in vacanza in posti da sogno.

Un gruppo di dodici persone, ragazze e ragazzi tutti di età compresa tra i 20 e i 26 anni, che trascorrono insieme una vacanza in luogo da sogno: sono loro i protagonisti di Italia Shore, il reality che dopo il debutto nel 2024 è tornato con una seconda stagione nel 2025. Le immagini delle lite ma anche dei momenti di divertimenti dei vari protagonisti stanno facendo il giro dei social, in particolare su Instagram e TikTok: ma dove si possono vedere tute le puntate di Italia Shore in streaming o in TV? Scopriamolo insieme.

Dove vedere Italia Shore in TV o in streaming

Tutte le puntate di Italia Shore possono essere viste su Paramount +: è infatti questa piattaforma streaming ad avere i diritti del reality. Paramount + si può vedere anche su Amazon Prime Video ma è comunque necessario sottoscrivere un abbonamento a parte che costa 7,99 euro al mese.

Donna al computer guarda serie TV in streaming

Ma c’è un modo per vedere Italia Shore in streaming gratis? La risposta è sì. Se non avete già un abbonamento a Paramount + potete usufruire del periodo di prova gratuito di sette giorni. In questo periodo potrete vedere tutti i contenuti, compreso appunto Italia Shore (sia la prima che la seconda stagione).

Italia Shore può essere visto anche su MTV sul canale 704 e 132 di Sky, ma in questo caso è necessario avere un abbonamento con la tv satellitare per poterlo vedere.

Italia Shore: i concorrenti

Alcuni dei protagonisti di Italia Shore sono presenti sia nella prima che nella seconda edizione. Questi sono:

Gilda “La Giss”, 23 anni, vive a Cosenza

Samuele “Spadino”, 25 anni, vive a Roma

Emi, 24 anni, vive a Riccione

Mattia “Drago”, 21 anni, vive a Milano

Francesco “Skino”, 21 anni, vive a Roma

Piermarco “Marcolino”, 23 anni, vive ad Anzio

Swamy, 22 anni, vive a Napoli.

Nella seconda stagione ci sono in più:

Nikita, 23 anni, vive a Milano

Gaia, 20 anni, vive a Roma

Bea (Beatrice), 26 anni, vive a Roma

Vincenzo, 23 anni, vive a Napoli

Ale (Alessandro), 23 anni, vive a Roma.