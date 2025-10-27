“Ti piace, come femmina”: la risposta di Nikita Perotti alla domanda su Andrea Delogu

Nikita Perotti interviene a La Volta Buona per chiarire il presunto flirt con Andrea Delogu dopo le voci nate a Ballando con le Stelle. Ecco cosa ha detto.

Dopo la verità di Filippo Magnini sulla presunta gelosia di Giorgia Palmas, nella puntata del 27 ottobre de La Volta Buona è toccato anche a Nikita Perotti affrontare i riflettori del gossip. I rumors esplosi nell’ultima settimana lo vedono al centro dell’attenzione per il feeling mostrato con Andrea Delogu a Ballando con le Stelle. Ecco, a seguire, le dichiarazioni del ballerino.

Nikita Perotti e Andrea Delogu: il gossip sul flirt a La Volta Buona

Seduto nel salotto di Caterina Balivo, il ballerino si è trovato faccia a faccia con le voci che lo riguardano. Nikita Perotti ha spiegato le sue reali intenzioni all’interno di Ballando con le Stelle: “Io cerco di fare il mio percorso e le cose che devono essere fatte. Io entro lì con l’intento di fare felice la mia ballerina, soddisfatta del suo percorso e farla ballare al meglio che può. Del resto non interessa“.

Dopo giorni di chiacchiere, a intervenire con una frecciatina è stato il giudice Guillermo Mariotto, che ha colto la palla al balzo per stuzzicare il ballerino: “Con ogni mezzo?”. Una battuta che ha subito alzato la tensione in studio a La Volta Buona.

La versione di Nikita Perotti

A quel punto, è stata la stessa Caterina Balivo ad affondare il colpo con una domanda diretta: “Ti piace Andrea Delogu? Come femmina?”. Il pubblico in studio ha seguito con attenzione la risposta del ballerino, che ha risposto con naturalezza e senza troppi giri di parole.

“Come femmina sì, è una bellissima donna“, ha dichiarato Nikita Perotti riferendosi ad Andrea Delogu. Infine, il ballerino ha anche confermato di essere single. Una frase breve ma sufficiente ad alimentare ulteriori sospetti tra i fan e gli appassionati di gossip.