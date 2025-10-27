Belen a Belve sconvolge: “Dipendenza dalle benzodiazepine e le esperienze con donne”

Ospite della prima puntata di Belve su Rai2, Belen Rodríguez si racconta senza filtri: ecco tutte le sue dichiarazioni.

Belen Rodríguez è ospite della prima puntata della nuova stagione di Belve, in onda dal 28 ottobre su Rai2. La showgirl argentina ha messo da parte il glamour per mostrarsi come mai prima. Mentre Stefano De Martino è “costretto” a chiudere prima, lei si prende la scena e confessa tutto, senza tabù. Ecco, a seguire, cosa ha detto a Francesca Fagnani.

Belen Rodríguez senza filtri a Belve: la dipendenza

Nel salotto tagliente di Francesca Fagnani, come riportato da Leggo.it, Belen Rodríguez si apre su un momento nero della sua vita: “Non mi alzavo dal letto, non aprivo le finestre per due mesi. Sono finita in clinica“.

La causa? Una dipendenza dalle benzodiazepine. E non usa mezzi termini: “Disintossicarsi è devastante. È come uscire dall’eroina“. E non è finita qui. Con la sua solita schiettezza, ammette: “Sì, la droga l’ho provata. Ma non ho mai esagerato“.

Le donne e la gestione della rabbia: l’aneddoto su Stefano De Martino

Ma il momento più sorprendente arriva quando si parla della sua sessualità. La conduttrice Francesca Fagnani, aggiunge Leggo.it, le chiede se abbia mai pensato di “chiudere con gli uomini“, e lei risponde ridendo: “Ho avuto esperienze con donne. Mi sono trovata bene. Però mi piace il manzo“.

Poi arriva la parte più esplosiva: la rabbia. “Sono aggressiva, manesca. Quando mi parte la sudamericana… i miei fidanzati li ho menati tutti“, racconta. E tra questi non manca Stefano De Martino: “È quello che ne ha prese di più. Una volta a uno ho tirato anche un cactus!“.

La Fagnani, incredula, prova a sdrammatizzare: “Ma nessuno si è fatto male?“. E Belen Rodríguez, ironica: “Qualche graffio. In Argentina le cose si risolvono così“.

Ecco, a seguire, un video anticipazione della puntata di Belve: