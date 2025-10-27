Cesare Cremonini parla per la prima volta del dolore provato dopo la pubblicazione del libro della sua ex Martina Maggiore.

Mentre aumentano le voci che Cesare Cremonini sia tornato single, l’artista ha scelto il podcast Supernova di Alessandro Cattelan per raccontare un lato molto personale della sua vita. Lo fa parlando della fine della relazione con Martina Margaret Maggiore e, soprattutto, della sofferenza causata dalla pubblicazione del libro “Che stupida ragazza“, in cui la giovane racconta dettagli intimi del loro legame.

Cesare Cremonini si confida nel podcast di Cattelan

Cesare Cremonini, ospite del podcast di Alessandro Cattelan, ha ammesso per la prima volta quanto sia stato difficile affrontare l’eco mediatica legata alla sua vita privata. “Per me questo è stato un anno che ha influito su tutto. Ho avuto la spiacevole esperienza di far parte anche io purtroppo del mondo del gossip, in maniera indiretta, nel senso che mi sono capitate delle cose che mi hanno portato lì“, ha detto.

Il cantautore ha poi riflettuto: “Io vado sempre dicendo che il gossip è una cosa bella, necessaria, divertente, nessuno ce l’ha col gossip, ma bisogna stare molto attenti a comprendere. Cioè, tu sei in una coppia, finisci sui giornali, bisogna prenderla con grande leggerezza, perché come dai attenzione a quella cosa lì, scompare la tua realtà e diventa reale quello. Quello non è reale, è una trasformazione della realtà che poi diventa business. Bisogna, quindi lasciar correre. Io lo faccio“.

La reazione al libro dell’ex Martina Maggiore

La parte più delicata del suo racconto arriva quando parla direttamente del libro scritto dalla sua ex compagna, Martina Margaret Maggiore.

Cesare Cremonini ha detto: “Quest’anno è successo che una ragazza con cui sono stato, a cui ho dato l’anima, con la quale ho avuto un confronto umano importantissimo, alla quale ho dedicato tantissimo tempo della mia vita cercando di aiutarla, di amarla, di stare bene con lei, ha scritto un libro e l’ha pubblicato, raccontando la mia vita intima, senza neanche considerarmi“.

Il cantante ha chiesto di essere coinvolto almeno nella fase di stesura: “Perché magari ho delle cose intime famigliari che vorrei proteggere per rispetto della mia famiglia.“. Una ferita che ha lasciato il segno: “Questa è stata una sofferenza talmente grande per me e talmente profonda che ha messo a repentaglio un’altra volta la mia solidità rispetto alla fatica di essere aggredibili“.