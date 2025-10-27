Wanda Nara celebra il compleanno della figlia Isabella con una festa extra lusso per i suoi nove anni: ecco il video.

Mentre Mauro Icardi “cancella” i tatuaggi dedicati all’ex moglie, Wanda Nara dedica tutte le sue energie a rendere indimenticabile il compleanno della figlia Isabella, nata il 27 ottobre. La showgirl argentina, come riportato da Gossip.it, ha condiviso sui social le immagini e i video di una festa straordinaria organizzata a Buenos Aires, dove attualmente vive. Un evento extra lusso curato nei minimi dettagli.

Wanda Nara organizza una festa extra lusso per la figlia

La festa, definita “Bear Party“, è stata ambientata in un vero castello e trasformata in “Isabella Land“, un mondo incantato dove gli orsetti erano protagonisti assoluti. Wanda Nara ha ringraziato pubblicamente amici e parenti per la presenza, scrivendo: “La festa che sognava il mio amore più piccolo. Isi ti amiamo. Grazie a tutti gli amici, alla famiglia per esserci stati in un giorno così speciale“.

L’intera organizzazione è stata affidata a “Pedi tres Deseos“, che ha descritto l’allestimento con entusiasmo: “La festa dell’orso. Un ambiente incredibile pieno di orsetti proprio come richiesto dalla nostra festeggiata. Il bar candy è stato sognato con palloncini e fiori preziosi. Accompagnato dalla pasticceria che è stata un 100, il nostro banco di gommose furor e i tavolini fantastici come sempre“.

Souvenir esclusivi e sorprese per gli invitati

Il compleanno della figlia di Wanda Nara è stato impreziosito da numerosi dettagli che hanno lasciato tutti a bocca aperta. A cominciare dai souvenir pensati per gli invitati. “Per un compleanno spettacolare servono souvenir spettacolari. Isa e Wanda sono rimaste affascinate da ogni oggetto che la nostra festa e i suoi ospiti stavano per portare via: magliette, cappellini, tazze, bustine, candele e le macchine dei premi che hanno distribuito sorprese per tutti durante il compleanno“.

Dolci infiniti, giochi pazzeschi, gonfiabili, un toro meccanico a forma di orso e cavalli hanno reso il pomeriggio unico e indimenticabile.