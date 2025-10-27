Uomini e Donne, l’esterna più “piccante” della stagione: scoppia il caos in studio

Uomini e Donne, Flavio Ubirti e Nicole Belloni protagonisti di un’esterna “piccante” in spa che fa infuriare le altre corteggiatrici.

Non solo Belen Rodriguez sconvolge a Belve, a Uomini e Donne ci pensa Flavio Ubirti con una delle esterne più chiacchierate della stagione. Il tronista e la corteggiatrice Nicole Belloni hanno dato vita a unìuscita in spa decisamente “piccante. Una situazione che ha infiammato il pubblico e fatto infuriare le due corteggiatrici che aveva appena convinto a tornare in studio dopo la loro protesta.

Chi è Nicole Belloni, la corteggiatrice di Flavio Ubirti

Nicole Belloni, classe 1998, è una corteggiatrice di Uomini e Donne originaria di Milano. Influencer appassionata di fitness, è già apparsa sul piccolo schermo nell’edizione 2024 di Temptation Island nel ruolo di tentatrice. Durante il reality si era avvicinata ad Alex Petri, ex fidanzato di Vittoria Bricarello, contribuendo a mettere in crisi la coppia.

Prima di conoscere Flavio, ha avuto una breve relazione con Raul Dumitras, ex di Martina De Ioannon, conosciuto proprio a Temptation Island.

L’esterna “piccante” di Flavio Ubirti in spa

L’esterna tra Flavio Ubirti e Nicole Belloni non è passata inosservata. Ambientata in una spa, come riportato da Today, l’uscita tra il tronista e la corteggiatrice è stata definita “una gara a chi aveva più ormoni” per via del contatto fisico intenso e della forte attrazione mostrata.

Poche parole, molti sguardi e abbracci hanno evidenziato la sintonia tra i due, creando però malumori tra le altre protagoniste del trono. Denise e Martina, due delle corteggiatrici che avevano precedentemente abbandonato il programma per protesta, hanno assistito all’esterna con evidente disappunto.

Il tronista le aveva recentemente convinte a tornare, ma dopo aver visto l’incontro con Nicole, entrambe si sono chieste perché Flavio le avesse volute ancora in studio. A difendere il tronista è intervenuto Gianni Sperti, che ha riportato il focus sul ruolo delle corteggiatrici: “State facendo le arrabbiate per un abbraccio in costume”, ha detto.