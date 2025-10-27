Stefano De Martino rivoluziona tutto: casting urgenti per Affari Tuoi, ecco cosa devi fare

Sono aperti i casting per Affari Tuoi: è possibile candidarsi come pacchisti per dieci Regioni italiane. Ecco come fare.

Dopo la decisione della Rai di anticipare la chiusura di Affari Tuoi, si apre una nuova fase per il game show condotto da Stefano De Martino: sul sito giocherai.it sono ufficialmente aperti i casting per gli aspiranti concorrenti provenienti da dieci Regioni italiane. Il programma è alla ricerca di nuovi pacchisti che vogliano sfidare il “dottore” in prima serata su Rai1. Ecco, a seguire, come fare.

Come candidarsi per partecipare ad Affari Tuoi

Gli interessati devono collegarsi al sito giocherai.it, come riportato dal sito Fanpage, compilare il form disponibile e allegare un breve video di presentazione. Questo video è parte integrante della selezione ed è richiesto per permettere alla redazione di valutare al meglio ogni candidato.

È importante ricordare che ci si può candidare esclusivamente per la propria Regione di nascita o di residenza. Tra i requisiti previsti, inoltre, non possono prendere parte al programma in qualità di pacchisti i dipendenti, ex dipendenti o collaboratori Rai, i minorenni, gli ex concorrenti e i parenti di ex pacchisti.

Quali sono le Regioni per cui è possibile candidarsi

Sono attualmente dieci le Regioni italiane, aggiunge il sito Fanpage, per le quali è possibile inviare la propria candidatura: Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta.

L’apertura dei casting è arrivata dopo l’appello lanciato dal conduttore Stefano De Martino durante una puntata del programma, in cui ha invitato esplicitamente gli abitanti della Valle d’Aosta a partecipare.

A supportare questo invito anche il comico Herbert Ballerina, presenza fissa del game show, che ha realizzato un video ironico per incoraggiare i candidati: “Ciao sono Steven dalla Valle d’Aosta, vorrei partecipare ad Affari Tuoi“, ha detto davanti alla telecamera.