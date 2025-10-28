Dopo un lungo corteggiamento da parte della conduttrice Francesca Fagnani, Belen ha accettato l’ospitata a Belve: scopriamo quanto guadagna.

Ospite della prima puntata della stagione 2025/2026 di Belve, Belen Rodriguez ha assicurato di aver risposto con estrema sincerità a tutte le domande che le ha rivolto Francesca Fagnani. Considerando che la showgirl argentina ha impiegato un anno per accettare l’ospitata, la domanda sorge spontanea: quanto ha guadagnato per l’ingaggio?

Belen a Belve: quanto guadagna la showgirl?

Dal 2021 in Rai, il programma Belve continua a riscuotere grande successo. Il merito è soprattutto della conduttrice Francesca Fagnani che, tra il serio e il faceto, porta in scena interviste che quasi sempre hanno risvolti esilaranti. Nella stagione televisiva 2025/2026, la presentatrice è riuscita ad accaparrarsi Belen Rodriguez, corteggiata per un lungo anno. Ma quanto guadagna la showgirl argentina per questo ingaggio?

Non abbiamo conferme da parte della redazione di Belve o dalla stessa Fagnani, ma secondo La Stampa, le ospitate di Belen nel suo “periodo di massimo splendore” costavano 20mila euro. Considerando che dopo l’addio a Le Iene e a Tu Si Que Vales si è allontanata dal mondo dello spettacolo, immaginiamo che il suo attuale cachet sia leggermente inferiore.

Belve, un programma da 320mila euro a puntata

Secondo alcune indiscrezioni, ogni puntata di Belve costa alla Rai circa 320.000 euro. Con questa cifra bisogna pagare tutto: dalla conduttrice agli ospiti, passando per i costi di produzione. Pertanto, una stagione completa si aggira intorno a 1,6 milioni di euro. Si tratta di un format tutt’altro che economico, che la tv di Stato continua a produrre perché ottiene ottimi ascolti. Ergo: con la pubblicità riesce a rientrare delle spese.

Ora, sempre stando alle stime, la Fagnani incassa tra i 20.000 e i 50.000 euro a puntata, che per una stagione intera equivalgono a 100.000/250.000 euro. Se questa indiscrezione corrispondesse a verità, il cachet di Belen potrebbe tranquillamente assestarsi tra i 15 e i 20mila euro.