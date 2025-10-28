Silvia Toffanin sorprende: nel finale di This is me arriva La Ruota della Fortuna. Le anticipazioni

Gerry Scotti ospite del gran finale di This is me con un segmento dedicato a La Ruota della Fortuna: le anticipazioni su Canale 5.

Dopo lo speciale dedicato a Lorella Cuccarini, This is me si prepara a salutare il pubblico con un’ultima puntata. Domani, 29 ottobre 2025, andrà in onda il gran finale della seconda edizione del programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. L’episodio conclusivo, come riportato da Fanpage, celebrerà il più grande successo stagionale di Mediaset: La Ruota della Fortuna, con un segmento speciale condotto da Gerry Scotti.

Gli ascolti della seconda edizione del programma di Silvia Toffanin

La seconda edizione di This is me, nata per celebrare i personaggi del mondo Mediaset e non solo, ha registrato numeri incoraggianti sin dal debutto. La prima puntata del programma condotto da Silvia Toffanin, andata in onda il 15 ottobre 2025, ha totalizzato 2.5 milioni di spettatori netti con uno share del 18.65%. La seconda puntata ha segnato una crescita, con 2.8 milioni di spettatori netti e uno share del 21.22%.

Dati che potrebbero, secondo Fanpage, “senza dubbio spingere l’amministrazione a rinnovare ancora per un’altra stagione“.

Un omaggio a “La Ruota della Fortuna” con Gerry Scotti

Secondo quanto anticipato da Leggo, aggiunge Fanpage, la puntata finale di This is me ospiterà un segmento speciale dedicato a La Ruota della Fortuna. A condurlo sarà Gerry Scotti, volto storico del programma, che guiderà alcuni dei vip presenti in studio in una versione inedita e celebrativa del celebre gioco televisivo.

In perfetto stile This is me, il segmento unirà divertimento, racconti e ricordi personali, con la consueta parola d’ordine: “Leggerezza“. Accanto ai due condottori ci sarà nuovamente Vincenzo De Lucia, imitatore che porta in scena una versione ironica della stessa Toffanin.

Tra i partecipanti al segmento figurano Loredana Bertè, Al Bano, Federica Pellegrini, Alessandro Del Piero, Fiorella Mannoia, il trio de Il Volo, Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon, Alberto Urso, Francesco Cicchella e Samira Lui.