Lorella Cuccarini racconta a This Is Me il complesso legame con la madre e il dolore per la sua scomparsa a 65 anni.

Durante la puntata celebrativa dei suoi quarant’anni di carriera a This Is Me, Lorella Cuccarini ha aperto il cuore, condividendo con Silvia Toffanin e con il pubblico un ricordo intimo e commovente della madre. La showgirl, visibilmente emozionata, ha raccontato di quanto la figura materna abbia segnato profondamente la sua vita, anche se non sempre attraverso gesti o parole esplicite. Un racconto emozionante che ha sorpreso il pubblico. Scopriamo che cosa ha rivelato.

“Mai detto ti voglio bene”: il ricordo della madre

“Mia mamma è morta a 65 anni. Non le ho mai sentito dire “Ti voglio bene“, ma lei aveva un suo modo di dimostrarlo” ha confidato con la voce rotta dalla commozione.

La Cuccarini ha ricordato come la madre fosse una donna riservata, ma estremamente presente. “Diceva sempre che lavoravo troppo” ha raccontato sorridendo, ricordando quei piccoli gesti che custodisce ancora nel cuore: “Quando tornavo a casa tardi dopo le registrazioni, trovavo sempre la minestrina calda pronta sul tavolo. Era il suo modo di dirmi che mi voleva bene“.

Parlando con la Toffanin, la conduttrice ha rievocato anche il momento più difficile della sua vita, quello dell’addio: “Non sono riuscita a dirle tutto, è andata via troppo in fretta“. La madre, infatti, si spense a soli 65 anni, lasciando un vuoto che ancora oggi Lorella sente profondamente.

Un’eredità di forza e sacrificio

Riflettendo sul passato, la Cuccarini ha voluto ringraziare pubblicamente la donna che le ha dato la vita, ricordando la sua determinazione in un periodo difficile.

“Quando rimase incinta di me, la situazione familiare non era facile. Qualcuno le disse di interrompere la gravidanza, ma lei decise di andare avanti. Per questo la ringrazio: era una donna di altri tempi“, ha dichiarato.

A distanza di 23 anni dalla sua scomparsa, Lorella trova nella memoria della madre non solo il dolore della perdita, ma anche la forza e l’ispirazione per guardare avanti. “Il tempo cura le ferite“, ha concluso, “e lascia spazio ai ricordi più belli. Devo dire grazie a mamma per tantissime cose“.