Tiziano Ferro rompe il silenzio sulla separazione da Victor Allen e il nuovo equilibrio tra famiglia e musica.

Dopo due anni di silenzio e cambiamenti, Tiziano Ferro torna a parlare apertamente di sé, della fine del matrimonio con Victor Allen e della sua rinascita personale e artistica. Con sincerità e malinconia, il cantautore di Latina racconta come abbia imparato a ricostruirsi, tra la difficoltà di essere padre lontano da casa e il desiderio di restare fedele ai propri valori. Ma non ha nascosto la tentazione di lasciare l’America per fare ritorno in Italia. Scopriamo che cosa ha detto.

Tiziano Ferro e Victor Allen: la fine di un amore

“Ho ribaltato vita privata e carriera” confessa Tiziano Ferro, ripercorrendo i due anni che gli hanno cambiato la vita. Dal termine dell’ultimo tour, nell’estate del 2023, alla separazione ufficiale dal marito Victor Allen nel 2024, il percorso del cantante è stato segnato da scelte difficili ma necessarie.

“Ho la custodia, ma non vorrei portare via i bambini dall’America, anche se potrei” rivela.

Tiziano Ferro – www.donnaglamour.it

Ferro parla con sincerità di un periodo complesso, in cui anche la terapia di coppia non è riuscita a salvare il matrimonio. “La psicologa chiudeva le sessioni chiedendoci di dire una cosa bella dell’altro. Brava la psicologa, eh, ma il risultato…“, dice con amarezza e ironia. La crisi, iniziata dopo il tour del 2023, lo ha spinto a riflettere su se stesso e sulle proprie priorità.

“Avrei dovuto riconoscermi più valore. Ho messo i concerti davanti a tutto, anche alla salute” ammette infine.

La rinascita dopo le difficoltà

Il cambiamento non ha riguardato solo la vita privata. Dopo venticinque anni, Tiziano Ferro ha scelto un nuovo manager, Paola Zukar, e una nuova casa discografica, approdando in Sugar. Da questa svolta è nato “Sono un grande“, in uscita il 24 ottobre, un album che mescola sonorità urban e r&b e riflette l’intimità del suo vissuto recente.

Tra i brani, uno è dedicato alla figlia Margherita e un altro alla nipote, segno di un legame familiare che resta saldo nonostante la distanza. “Da padre c’ho messo di più a sentirmi all’altezza” ammette. E ancora una volta, Tiziano Ferro affronta anche il tema della salute mentale: “Mi fa rabbia che se ne parli solo perché va di moda. Io oggi ho gli strumenti per capire a che punto sono della mia salute mentale, e questo è tanto. Lo devo condividere“.