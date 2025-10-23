Angelina Mango dà forfait: nessun grande ritorno in tv, cos’è successo

Angelina Mango fa un passo indietro: nessun ritorno in tv, annullata la sua ospitata a This Is Me da Silvia Toffanin.

Il grande ritorno in televisione di Angelina Mango, annunciato con entusiasmo dai fan e dagli spot ufficiali, non ci sarà. La cantautrice lucana avrebbe dovuto partecipare alla puntata di “This Is Me” condotta da Silvia Toffanin, in onda su Canale 5. Tuttavia, la sua presenza è stata annullata all’ultimo momento, lasciando il pubblico sorpreso e deluso. Ma scopriamo che cosa è successo e qual è il motivo del ripensamento.

Angelina Mango assente alle registrazioni di This Is Me

Il nome di Angelina Mango compariva tra gli ospiti di punta della seconda puntata del format, dedicata a Lorella Cuccarini, insieme a personalità come Amadeus, Nina Zilli, Ezio Greggio e i Ricchi e Poveri.

La sua assenza, quindi, pesa notevolmente sullo show, soprattutto considerando l’uscita del nuovo album “Caramé“, pubblicato a sorpresa la scorsa settimana. La partecipazione avrebbe segnato anche un ritorno simbolico per l’artista, esattamente a un anno dall’annullamento del suo tour.

Angelina Mango – www.donnaglamour.it

Secondo quanto riportato da “Il Messaggero“, Angelina non era presente alle registrazioni della trasmissione, avvenute ieri a Roma. Non è escluso, tuttavia, che il programma possa includere un contributo video per permettere alla cantante di rendere comunque omaggio a Lorella Cuccarini, sua ex insegnante ai tempi di Amici.

Un periodo complesso tra salute e carriera

Negli ultimi mesi, Angelina Mango ha attraversato un periodo complicato, tra successi professionali e difficoltà personali.

Dopo l’Eurovision, la cantante ha dovuto fermarsi per problemi di salute legati a una rinofaringite acuta che le ha compromesso la voce, costringendola a cancellare il tour.

Alcune indiscrezioni, mai confermate, avevano anche ipotizzato un disturbo alimentare. Nonostante tutto, la giovane artista ha scelto di tornare alla musica con “Caramé”, un disco che rappresenta, nelle sue parole, “una rinascita personale e creativa”. Il suo pubblico, intanto, resta in attesa di vederla nuovamente sul palco, sperando che questo rinvio televisivo sia solo temporaneo.