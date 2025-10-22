Ornella Muti, 70 anni, si racconta senza filtri in un’intervista a Vanity Fair, parlando di bellezza e del suo personale rapporto con il sesso.

Il gossip del giorno è la presunta separazione di Manuela Arcuri dal marito, ma a far discutere è anche Ornella Muti, che a 70 anni sorprende con dichiarazioni sul sesso. In un’intervista a Vanity Fair, riportata da Gossip.it, legata alla sua autobiografia Questa non è Ornella Muti, l’attrice si apre senza censure.

Ornella Muti e l’ossessione per la bellezza

L’attrice si mostra anche critica verso l’ossessione per la bellezza. “Quando mi dicono che sono ancora bella mi incaz*o“, afferma, spiegando che a questa età preferirebbe essere vista per ciò che è, non solo per il suo aspetto. Pur ammettendo di curarsi, dice: “Mi tengo bene perché non bevo Coca-Cola e non mangio prodotti come la Nutella, ma è ovvio che non sia più quella di prima“.

Nonostante Ornella Muti sia sempre stata considerata una delle donne più affascinanti del cinema italiano, ammette: “Non mi ci sono mai sentita bella: me lo hanno sempre detto gli altri, ma quelle parole per me non avevano valore“.

Il suo rapporto con la sessualità

Ornella Muti racconta a Vanity Fair il suo rapporto con la sessualità, prendendo le distanze da ogni forma di superficialità. “Ho sempre pensato che il sesso sia legato alla persona che ami: una scopa*a tanto per farla non mi darebbe niente“, dichiara.

L’attrice ha sottolineato quanto per lei l’intimità debba nascere da un legame profondo. “Il se**o, per me, nasce dall’amore, non è una roba da bestie“, aggiunge. E con una metafora pungente chiarisce il suo punto di vista: “E’ come quando vai ai buffet e vedi tutta la gente che si scaraventa lì a mangiare: ti passa la fame“.

E guardando al passato con lucidità, conclude: “Rimanere fermi a quello che eravamo è stupido, un insulto alla vita. Invece di concentrarsi su quello che si è perso è meglio pensare a quello che si è guadagnato“.