“I giorni più difficili della mia vita”: il dolore vissuto da Alba Parietti

Nel 15esimo anniversario della morte della madre, Alba Parietti racconta il dolore di quei giorni e la scelta di donare i suoi organi.

Mentre tutti parlano di Manuela Arcuri e la presunta separazione dal marito, Alba Parietti – a quindici anni dalla morte della madre – affida ai social un toccante messaggio in cui ripercorre quei giorni dolorosi e l’importante decisione di donare i suoi organi. Ecco, a seguire, le sue parole.

Alba Parietti ricorda l’anniversario della morte della madre

Nel suo post sui social, come riportato da Leggo.it, Alba Parietti scrive: “Era il 21 ottobre del 2010. E quei tre giorni — dal 21 al 23 — sarebbero diventati i più difficili della mia vita“. Ricorda l’improvviso ictus che colpì la madre e la diagnosi di morte cerebrale arrivata nel giro di poche ore. “Ma sei rimasta in rianimazione, sospesa, ancora per due giorni“, confida.

Il momento più difficile fu quello in cui lei e il figlio Francesco Oppini dovettero prendere una decisione delicata: “Tu non avevi lasciato nulla di scritto. La responsabilità ricadde su di me e Francesco (Oppini, ndr): decidere se autorizzare l’espianto dei tuoi organi“.

“Hai continuato ad essere generosa con chi soffre”

Il messaggio di Alba Parietti prosegue con parole profonde: “Ci venne chiesto di scegliere in pochissimo tempo se, in qualche modo, avresti potuto dare un senso a ciò che stava accadendo“. E quella scelta fu fatta pensando a ciò che la madre avrebbe voluto. “Hai donato la possibilità di vivere a qualcun altro, mentre tu te ne andavi“.

Quel gesto ha lasciato un segno anche nella vita della showgirl: “Da quel giorno anch’io porto scritto sul mio tesserino e sulla mia carta d’identità che sono donatrice di organi“. E nel dolore di quei momenti, la showgirl ha trovato una piccola consolazione: “Ricordo quei giorni come qualcosa di orrendo, di terribile. Eppure, in mezzo a tutto quel dolore, c’era una sottile consolazione: mentre noi piangevamo disperati, qualcuno, da un’altra parte, stava festeggiando il ritorno alla vita“.

“Anche nel tuo ultimo gesto, hai continuato ad essere generosa con chi soffre e ad amare” conclude commovendo i suoi follower.