Aurora Ramazzotti, matrimonio da sogno: i retroscena “top secret” sui preparativi

Aurora Ramazzotti sogna il matrimonio con Goffredo Cerza, previsto per il 4 luglio 2026: il retroscena sui preparativi.

Mentre su Michelle Hunziker si vocifera che sia tornata di nuovo single, Aurora Ramazzotti è pronta a vivere uno dei momenti più importanti della sua vita: il matrimonio con Goffredo Cerza. La data è già fissata: 4 luglio 2026. Ma nonostante manchino ancora diversi mesi, è già immersa nei preparativi, decisa a fare le cose in grande. Lo ha raccontato lei stessa in una recente intervista al settimanale “F”.

Aurora Ramazzotti racconta il parto del figlio Cesare

Nell’intervista al settimanale “F”, come riportato da Gossip.it, Aurora Ramazzotti ha raccontato anche del parto di Cesare, avvenuto in Svizzera, nella clinica Sant’Anna di Sorengo: “Nella stessa clinica dove sono nata io, la Sant’Anna di Sorengo. Sono andata a vedere la stanza dove era stata mia madre e ho incontrato un’ostetrica che mi aveva fatto il bagnetto“.

Pur desiderando un parto naturale, ha dovuto affrontare un cesareo: “All’ultimo però mi hanno dovuto fare il cesareo. È stato impegnativo, ma anche bello“. Presente in sala parto non solo il compagno Goffredo Cerza, ma anche mamma Michelle Hunziker.

Il battesimo è stato celebrato nella cappella della stessa clinica, con padrini Sara Daniele, figlia di Pino e amica storica di Aurora, e un amico di Cerza.

Aurora Ramazzotti e i preparativi per il suo matrimonio da sogno

Il momento della proposta di matrimonio, racconta Aurora Ramazzotti, è stato magico e pieno di emozione: “Goffredo mi ha regalato l’anello di fidanzamento a dicembre a Londra, sulla ruota panoramica: Cesare era impazzito di gioia“.

Da lì sono partiti i preparativi per le nozze, aggiunge Gossip.it, che la figlia di Eros Ramazzotti sta organizzando con grande cura: “Sono già nel pieno dei preparativi: per quello che ho in mente ci vuole un po’ di tempo!“.