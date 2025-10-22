Amici 2025, un allievo si apre su una sua insicurezza: “Mi guardo allo specchio e lo vedo”

Amici 2025, nel daytime del 22 ottobre, Gard si confida con Flavia sulle insicurezze legate al proprio corpo. Il video.

Nel daytime di Amici 2025 andato in onda oggi, 22 ottobre, le emozioni di Gard sono state protagoniste. Dopo il caso Lorella Cuccarini e Michele, il programma ha dato spazio alle insicurezze di uno dei giovani concorrenti di questa edizione. L’allievo di Canto ha condiviso un pezzo importante della sua storia, aprendo il cuore davanti a Flavia.

Gard racconta il suo passato difficile ad Amici 2025

La scorsa settimana, Giulia Stabile ha incontrato gli allievi della scuola di Amici, raccontando le difficoltà legate agli insulti ricevuti online. Dopo aver ascoltato attentamente il suo intervento, Gard ha sentito il bisogno di raccontare la propria esperienza personale: “Non ho mai subito bullismo online, ma dal vivo. Prima ero diverso, e anche gli altri me lo dicevano“.

Il giovane ha spiegato come queste esperienze lo abbiano portato a chiudersi: “Sono uno che entra in punto di piedi, mi autoescludo per pausa di essere escluso. Sono stato soggetto di bullismo da piccolo, ho fatto terapia. Ci sto entrando in punta di piedi qui, sto cercando di includermi, ma fa parte del percorso“.

Il confronto con Flavia

Durante un momento di confidenza, nel daytime del 22 ottobre, Gard si è aperto con Flavia, parlando delle insicurezze legate al proprio corpo. “Io quando sono venuto qua avevo qualche chilo meno sicuro“. ha detto. La cantante ha colto il suo disagio e ha risposto: “Ah, tu dici che in questo mese…“. Gard ha confermato: “Sì, li ho presi, però vabbè, ci sta“.

La concorrente ha cercato di incoraggiarlo: “Quello che pensi tu di te stesso, quello che fai, è la cosa più importante“. Gard ha concluso con parole che raccontano tutta la sua vulnerabilità: “Io avevo paura di sto giorno. Perché mi guardo allo specchio e lo vedo“.