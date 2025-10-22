La compagna di Domenico si sfoga contro Benedetta per la crescente vicinanza tra i due concorrenti del Grande Fratello. Il video.

Non solo le uscite di Jonas Pepe fanno discutere all’interno e fuori dalla Casa del Grande Fratello. Stavolta a scatenare un’ondata di reazioni è stata la forte vicinanza tra Benedetta e Domenico, che ha portato a un duro sfogo social da parte di Valentina, compagna del concorrente.

Dopo averlo già richiamato pubblicamente durante una puntata del reality, la donna è tornata alla carica con dichiarazioni taglienti, rivolgendosi sia al suo compagno che alla giovane gieffina.

Grande Fratello, Benedetta e Domenico sempre più vicini: lo sfogo di Valentina

Sui social, come riportato da Novella 2000, Valentina non ha nascosto il suo disappunto per il comportamento di Domenico, che continua a mostrarsi molto vicino a Benedetta nonostante i richiami ricevuti.

In un video pubblicato su TikTok, la compagna del gieffino si è lasciata andare a un durissimo sfogo: “Comunque volevo dire a questa signorina che non ha nemmeno rispetto per se stessa! Vergognati! Sono stata zitta, buona e stupida fino ad oggi ma mia cara Benedetta vuoi la guerra e quella ti farò!“.

Lo sfogo è indirizzato anche verso il suo compagno, spingendola a rincarare la dose sempre sui social: “Ricordati che gli uomini quando hanno una figlia ed una compagna non si TOCCANO! Dio vede e provvede….Fatemi fuori questo essere inutile che l’aspetto alla Porta Rossa!“.

La reazione del pubblico sui social

Dopo la pubblicazione del video, aggiunge Novella 2000, molti utenti hanno commentato lo sfogo di Valentina, facendole notare che forse dovrebbe prendersela più con Domenico che con Benedetta. La diretta interessata ha risposto a queste osservazioni, condividendo solo in parte questa visione: “Infatti! Ma lei stuzzica sempre dopo che la sottoscritta gli ha chiesto di stare al proprio posto!“.