Il divorzio tra Tiziano Ferro e Victor Allen è diventato ufficiale. A renderlo noto lo stesso cantante con un lungo messaggio molto sentito.

Ha scelto i suoi canali social per renderlo noto in modo limpido ai fan: Tiziano Ferro e Victor Allen hanno ufficialmente divorziato. Il cantante ha condiviso un lungo messaggio, in italiano e in inglese, per rendere nota in via definitiva la conclusione del loro rapporto. Nelle parole di TZN grande amarezza ma anche la voglia di andare avanti.

Tiziano Ferro, divorzio ufficiale con Victor Allen

Tiziano Ferro

“È andata così. E preferisco raccontarvelo io, come ho fatto con tutti i miei amici, prima che possa trapelare e diventare l’ennesimo pettegolezzo sterile”, ha scritto Ferro con tanto di foto con Allen e i loro due bambini, Margherita e Andres.

“La nostra storia è ufficialmente conclusa“, ha proseguito dopo aver mostrato le date: 25 giugno 2019, giorno del matrimonio, e 15 marzo 2024, evidentemente quella del divorzio definitivo.

“Non è la fine del mondo. Non è un massacro. Non è un fallimento, se non lo vogliamo. È un lutto: si passa attraverso il dolore, ma poi il dolore passa. E diventa un dono, esperienza, saggezza. Per ora, speranza”.

La conclusione del suo messaggio è comunque abbastanza positiva e rivolta a tutte quelle persone che hanno deciso di stargli vicino ma anche allo stesso Allen con cui sicuramente ha vissuto anche bellissimi momenti d’amore: “Quindi grazie vita! Grazie Dio. Grazie amici miei. Grazie a chi mi ha salvato sul ciglio del burrone. Grazie a chi ha abbandonato la nave mentre affondava. Grazie cucciolotti miei, donatori di vita eterna, …grazie Vic. Sfoglio l’ultima pagina, mentre mi accorgo che sto già scrivendo un capitolo nuovo. Quindi sorrido: buona ricostruzione, Tiziano!”.

Di seguito anche il post Instagram del cantante con una foto molto forte e le parole ricche di emozione:

L’inizio della separazione

Lo stesso Tiziano era stato oneso con i suoi sostenitori già a settembre 2023 quando aveva annunciato a tutti la separazione dal suo Victor.

Il cantante, infatti, con un comunicato aveva spiegato di aver intrapreso l’addio da Allen: “Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione. L’ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti”, aveva detto l’artista. “Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio. In questo momento tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due figli”.

E così, a distanza di alcuni mesi, adesso il divorzio è diventato ufficiale.