Sgarbi, show in tribunale: spunta il “regalo” provocatorio, cosa è successo

Dopo le accuse della figlia Evelina, Vittorio Sgarbi si presenta in tribunale: lo show in aula e le tensioni tra le sorelle.

Dopo le dichiarazioni della figlia Evelina, la vicenda familiare di Vittorio Sgarbi approdata in tribunale, dando luogo a un confronto acceso davanti alla giudice tutelare. L’udienza, durata circa due ore, ha avuto momenti di forte tensione e un episodio teatrale da parte del noto critico d’arte. Ecco, a seguire, cosa è successo.

Vittorio Sgarbi in tribunale: le persone presenti in aula

In aula, come riportato da Repubblica, accanto a Vittorio Sgarbi, era presente la compagna Sabrina Colle. Mentre dall’altra parte c’erano le figlie Evelina e Alba. Assente il terzo figlio, Carlo, che vive all’estero. Tra padre e figlie solo un cenno di saluto, senza alcun contatto fisico. Le due sorellastre, secondo quanto emerso, si sarebbero scontrate più volte verbalmente nel corso dell’udienza.

Il legale di Evelina, Lorenzo Giacobbi, ha parlato ai cronisti prima dell’udienza, affermando: “Siamo qui per tutelare Vittorio Sgarbi“. Ancora l’avvocato, ha aggiunto: “È evidente a chiunque che le sue condizioni si sono deteriorate“.

Lo show nell’aula del tribunale

La scena più teatrale si è consumata all’inizio dell’udienza, aggiunge Fanpage, quando Vittorio Sgarbi ha varcato la soglia dell’aula del tribunale civile di Roma e ha consegnato alla giudice Paola Scorza una copia del suo ultimo lavoro letterario: “Il cielo più vicino, la montagna nell’arte“, in uscita l’11 novembre.

Un gesto che il critico d’arte ha definito: “Come prova del fatto che non ragiono più“, aggiungendo che lo ha scritto “proprio mentre ero ricoverato e nelle condizioni peggiori“. Sul frontespizio del volume, con tono ironico, ha appuntato una dedica e detto alla magistrata: “Questa è la mia firma falsa“.

Una frase rivolta con evidente sarcasmo alla figlia Evelina, che ha presentato un esposto in cui contesta l’autenticità della firma apposta dal padre sul documento con cui autorizzava il rilascio di notizie sanitarie esclusivamente alla compagna Sabrina Colle.