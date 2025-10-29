“Non l’ho detto a nessuno”: Monica Guerritore racconta per la prima volta la malattia

Alla Festa del Cinema di Roma, l’attrice Monica Guerritore racconta la malattia tenuta nascosta: ecco le sue dichiarazioni.

Mentre Fedez è pronto a tornare con una nuova canzone, Monica Guerritore ha scelto la Festa del Cinema di Roma per condividere un aspetto profondamente personale della sua vita. Durante la presentazione di Anna, il film dedicato ad Anna Magnani che ha scritto, diretto e interpretato, l’attrice ha parlato per la prima volta della malattia che l’ha colpita lo scorso anno.

Il legame con Anna Magnani

La scelta di non rendere pubblica la malattia ha un parallelo diretto con quella di Anna Magnani, figura centrale del film Anna. Come ha raccontato Monica Guerritore, come riportato da Today, anche Magnani “scoprì di essere malata mentre recitava e non voleva farsi ricoverare per proteggere le persone con cui lavorava“.

Un atteggiamento di grande forza e rispetto, che l’attrice ha sentito profondamente vicino a sé: “La stessa cosa che ha fatto lei: andare in scena per andare avanti e non lasciare i compagni di lavoro in mezzo alla strada“.

Monica Guerritore parla per la prima volta della sua malattia

Durante le repliche dello spettacolo teatrale su Ginger e Fred, aggiunge a Chi e riporta Today, Monica Guerritore ha ricevuto una diagnosi che avrebbe potuto fermare tutto. Invece, ha fatto una scelta coraggiosa: “L’anno scorso mentre ero in scena con lo spettacolo su ‘Ginger e Fred’, ho avuto la diagnosi di una cisti ovarica per cui dovevo operarmi e sottopormi a un’ovariectomia grave, e ho continuato a recitare, con il busto, senza dirlo a nessuno“.

Una decisione presa non solo per amore del palcoscenico, ma anche per senso di responsabilità verso chi lavorava con lei. “Ho continuato a fare il mio lavoro, per non mandare a casa le venticinque persone che lavoravano con me“, ha concluso.