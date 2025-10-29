“Sono spesso insieme…”: Sophie Codegoni svela un retroscena su Stefano De Martino

Sophie Codegoni interviene a La Volta Buona sul presunto legame tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio. Ecco le sue parole.

Dopo la critica intervista di Belen a Belve, si continua a parlare di Stefano De Martino e dei suoi presunti legami sentimentali. A La Volta Buona, nella puntata del 29 ottobre 2025, è intervenuta Sophie Codegoni. Ecco, a seguire, lo scoop a sorpresa sul rapporto con Gilda Ambrosio.

Le immagini di Stefano De Martino con Gilda Ambrosio

Nel corso della trasmissione, La Volta Buona, Andrea Biavardi ha mostrato alcune foto pubblicate da Oggi, che ritraggono Stefano De Martino e Gilda Ambrosio per strada. La donna, nelle immagini, appare infastidita dalla presenza dei paparazzi e cerca di nascondersi.

Il direttore del settimanale ha commentato in diretta: “Le foto sono abbastanza chiare, restano delle mini interpretazioni“. Precisando poi: “Noi non è che abbiamo detto che De Martino si è rifidanzato con Gilda, però ogni volta che ha dei problemi si rifugia da lei“.

Un’affermazione che lascia spazio a interpretazioni, ma che non conferma ufficialmente un ritorno di fiamma tra i due.

L’intervento a sorpresa di Sophie Codegoni

Durante la puntata del 29 ottobre, è intervenuta a sorpresa Sophie Codegoni. L’ex concorrente del Grande Fratello ha voluto dire la sua sul rapporto tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio.

In studio da Caterina Balivo ha dichiarato: “Loro c ma secondo me sono amici, da quello che so io sono amici. Si vedono costantemente, cene e vacanze“.

Dopo aver ascoltato le parole del direttore Biavardi, l’influencer ha ribadito il suo punto di vista: “Sono molto amici, sono spesso insieme. Non è una cosa…“, lasciando intendere che il rapporto tra i due sia solido ma privo di implicazioni romantiche.

Negli ultimi mesi, la Codegoni ha vissuto un vero momento di rinascita personale. Dopo aver trovato la forza di denunciare l’ex compagno Alessandro Basciano, la 24enne appare trasformata. In molti l’hanno notato, soprattutto alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove è apparsa radiosa sul red carpet con un look rinnovato.