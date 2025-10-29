Belen nella bufera dopo l’intervista a Belve: spunta una difesa inaspettata sui social

L’intervista di Belen a Belve divide il pubblico e scoppia la polemica social. Interviene la madre Veronica Cozzani in sua difesa.

L’intervista di Belen a Belve andata in onda ieri sera su Rai 2 ha acceso il dibattito social che ha diviso i telespettatori. Nel corso dell’intervista condotta da Francesca Fagnani, la showgirl argentina ha risposto senza filtri, rivelando dettagli inediti della sua vita, ma alcune sue parole hanno fatto storcere il naso a una fetta di pubblico da casa.

Ma scopriamo qual è stata la reazione dei social e che cosa è successo dopo la messa in onda.

L’intervista più attesa della stagione di Belve

Belen ha accettato di raccontarsi senza filtri, affrontando argomenti delicati come la sua vita sentimentale, il rapporto con la sorella Cecilia e la sua impulsività. Tuttavia, nonostante le aspettative, l’incontro televisivo non ha convinto tutti.

“Non ci siamo sentite per molto tempo” ha raccontato Belen parlando della tensione con la sorella. “Non voglio giustificarmi, ma lei era incinta e non voleva parlarmi. Ho fatto una marachella un po’ grave, ma mi ha perdonato” ha rivelato.

Più avanti, la conduttrice ha sorpreso con una confessione disarmante sul suo carattere: “Sono aggressiva, manesca. Quando mi parte la sudamericana… I miei fidanzati li ho menati tutti. De Martino è quello che ne ha prese di più“.

Reazioni contrastanti e il commento di mamma Veronica

Già prima della messa in onda, Belen aveva preparato i suoi follower con un post ironico su Instagram: “Non so se per fortuna o per disgrazia sarò da Belve, sto ancora sudando e tremando. Vi aspetto“. La conduttrice aveva promesso un incontro “imperdibile”, ma non tutti hanno condiviso lo stesso entusiasmo dopo la puntata.

“Sinceramente l’intervista a me non è piaciuta, ha riso molto e risposto a monosillabi” ha scritto un utente.

Tra i numerosi commenti, c’è stato anche chi ha preso le difese della showgirl: “Siete così giudicanti. Ah già, è bellissima e questo è difficile da perdonare” ha osservato una donna. “Ormai si va oltre!“, ha replicato Belen, lasciando intendere di essere abituata alle critiche.

La polemica ha raggiunto perfino la madre della conduttrice, Veronica Cozzani, che non ha esitato a intervenire in difesa della figlia. Rispondendo a un commento negativo, ha scritto: “E per fare questo ti fai un profilo falso?“.