“Mi vogliono distruggere”: Marcella Bella fuori controllo contro la giuria di Ballando

Marcella Bella si sfoga dopo l’ultima puntata di Ballando con le Stelle: le parole durissime contro la giuria.

Non si placa la polemica attorno a Ballando con le Stelle 2025. Marcella Bella, concorrente del celebre show condotto da Milly Carlucci, ha dato voce a tutta la sua frustrazione contro i giudici dopo l’ultima puntata del programma. Ecco, a seguire, il suo sfogo a Ballando Segreto.

Marcella Bella contro la giuria di Ballando con le Stelle

Nel corso di Ballando Segreto, il format parallelo disponibile su RaiPlay, Marcella Bella ha espresso tutta la sua amarezza nei confronti dei giudizi ricevuti, in particolare da Carolyn Smith, presidente della giuria. Le sue parole sono state durissime: “Questo accanimento nei miei confronti comincia a essere grave. Mi sento mortificata. Se non vi piace il mio ballo, ditelo e datemi un voto basso, ma non mi mortificate così“.

La cantante si è detta scioccata da un giudizio specifico della Smith: “Tu, Carolyn, che sei un’esperta, a me un due e sei alla Signora Coriandoli? C’è qualcosa che non va…“. La cantante ha poi continuato, sottolineando la delusione per la mancanza di riconoscimento del suo impegno.

“Le ha detto: ‘Hai fatto due passi bene’… e io? Non ho fatto neanche un passo buono? Ho dimostrato agilità! Forse sto antipatica, ma sembra abbiano deciso di distruggermi. Carolyn la ammiravo, ma è molto arcigna con me, mentre ballo fa delle facce che mi mettono in difficoltà“, aggiunge.

Anche Rossella Erra finisce nel mirino

Lo sfogo non si è fermato alla giuria. Marcella Bella ha rivolto parole molto critiche anche all’opinionista Rossella Erra, accusata di incoerenza e di danneggiarla in modo contraddittorio: “Non deve più urlare perché non la sopporto più. Mi toglie il tesoretto e poi dice che mi difende. Se mi vuole bene, me ne volesse un po’ meno e mi lasciasse il tesoretto!“.