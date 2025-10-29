Martina Colombari si racconta a Ballando Segreto: l’ex Miss Italia parla del rapporto attuale con il figlio Achille Costacurta.

Non c’è stata solo la rabbia di Marcella Bella verso i giudici, nella nuova puntata di Ballando Segreto un momento toccante ha visto protagonista Martina Colombari, che si è lasciata andare a un’intima riflessione sul difficile rapporto con il figlio Achille Costacurta. Presente nell’ultima puntata dello show di Milly Carlucci, tra madre e figlio si intravede finalmente un ritorno al dialogo dopo un periodo segnato da forti tensioni.

La storia difficile di Achille Costacurta

Achille Costacurta, figlio della leggenda del Milan Alessandro e di Martina Colombari, è stato spesso al centro dell’attenzione mediatica. Nel 2023, come riportato da Today, era stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. L’allora 18enne avrebbe prima avuto una sfuriata in taxi e poi avrebbe aggredito un agente della polizia locale di Milano con un pugno in pieno volto.

Il suo nome era comparso sui giornali anche due anni prima. Quando aveva raccontato di essere stato picchiato da alcuni poliziotti a Parma, riportando una perforazione del timpano. In quel caso, però, non ci furono sviluppi processuali.

Il ragazzo, classe 2004, è poi tornato alla ribalta per vicende complesse, tra frasi e gesti provocatori, uso di droghe e un comportamento spesso sopra le righe.

Le parole di Martina Colombari a Ballando Segreto

Durante l’episodio di Ballando Segreto, in onda su Rai Play, Milly Carlucci ha chiesto a Martina Colombari: “Andate d’accordo?”. La risposta dell’ex Miss Italia è stata toccante: “Da quando io ho fatto un passo indietro sì. Perché ero una mamma, come è stata mia madre con me. Troppo invadente, troppo opprimente, troppo controllante. Quindi, invadevo troppo i suoi spazi, sia fisici che emotivi“.

Ha poi aggiunto di aver imparato, con fatica, a lasciare più libertà al figlio: “Quando sono riuscita – tutt’ora faccio molta fatica – invece di fargli 4 chiamate gliene faccio 2, se non risponde alle altre dopo due squilli non faccio la seconda e terza chiamata, ma mi impegno ed aspetto che sia lui a richiamare. C’è stato tutto un lavoro“.

Un cambiamento importante che la stessa Colombari ha riassunto con una frase significativa: “Ci hanno insegnato a non salire sul ring“.