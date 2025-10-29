Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la figlia Clara Isabel “debutta” in una pubblicità: il video

Clara Isabel, la figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, debutta a 14 giorni in una pubblicità. Ecco il video.

C’è chi aspetta anni per il primo lavoro, e chi invece debutta sotto i riflettori a neanche due settimane dalla nascita: Clara Isabel, figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ha appena 14 giorni eppure è già protagonista, accanto al papà, di una pubblicità vera e propria. Dopo l’incontro con il nonno Francesco Moser, la piccola è finita davanti alla telecamera.

Il debutto della figlia di Cecilia Rodriguez in una pubblicità

Nel video pubblicato su Instagram da Ignazio Moser, l’atmosfera è familiare e studiata nei minimi dettagli: lui, tenerissimo, si occupa di Clara Isabel cambiandole il pannolino, cullandola, accarezzandola e baciandola con amore.

A rendere la scena ancora più completa, l’inseparabile Nino, il Jack Russel di famiglia, presente anche lui nella clip. Poi, la “pausa caffè“: il marito di Cecilia Rodriguez inserisce le cialde nella macchina L’OR Espresso, si prepara una tazzina e si accomoda in poltrona, sempre con la neonata tra le braccia.

Le immagini parlano da sole, ma è la voce fuori campo dell’ex gieffino a raccontare il senso più profondo della scena

Le parole di Ignazio Moser

“Quante cose sono cambiate in pochissimo tempo – dice la voce di Ignazio Moser fuori campo – I ritmi accelerano, ogni giorno imparo e ogni giorno Clara mi insegna qualcosa di nuovo e di diverso. Ma la mia passione per un buon caffè resta sempre la stessa: una tazzina e la sfida continua“.

Il video, una pubblicità firmata L’OR Espresso, ha raccolto in pochissimo tempo migliaia di like e commenti. I fan sembrano aver apprezzato la sua versione più tenera, ma anche quella più “furba”, capace di trasformare la paternità in un momento da condividere (e promuovere).

