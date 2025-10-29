“Lo sento in ogni fibra”: Chiara Ferragni e la dedica speciale sui social

Nel giorno del compleanno della madre Marina Di Guardo, Chiara Ferragni affida a Instagram un messaggio di amore e gratitudine.

Mentre arriva un accordo con nonna Adriana nel caso Pandoro Gate, Chiara Ferragni sceglie Instagram per celebrare una delle persone più importanti della sua vita: sua madre, Marina Di Guardo. Oggi, 29 ottobre 2025, la donna compie gli anni, e l’influencer le dedica parole cariche d’affetto e riconoscenza.

Le parole di Chiara Ferragni a Cosmopolitan Spagna

In una recente intervista concessa a Cosmopolitan Spagna, Chiara Ferragni ha raccontato il peso emotivo dell’ultimo anno: “Il 2024 è stato molto difficile per me perché ho affrontato la separazione, il divorzio e molte altre cose. Tuttavia, mi ha insegnato molto. Per me, la chiave è dare priorità ai problemi che voglio risolvere con urgenza, e quando questi sono a posto, tutto migliora. Avremo sempre alti e bassi. A meno che non siano problemi di salute“, ha dichiarato.

Nel corso dell’intervista, ha anche voluto ringraziare apertamente la madre e le sorelle, Valentina e Francesca, definite “le sue rocce nei momenti di difficoltà“. Un pensiero profondo è stato rivolto ai suoi figli Leone e Vittoria: “Sono il mio mondo perché mi danno uno scopo nella vita, anche nei momenti peggiori“.

Una dedica speciale per il compleanno della madre Marina Di Guardo

Nel giorno del compleanno della madre, Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram una foto della sua infanzia, ritratta accanto a Marina Di Guardo. Accanto all’immagine, ha scritto: “Nessuno ti amerà mai come tua madre, e in questi ultimi anni l’ho sentito in ogni mia fibra. Grazie di tutto mamma e buon compleanno“.

Parole semplici ma dense di significato, che riflettono un legame profondo e una riconoscenza maturata, come lei stessa ammette, proprio nei momenti più difficili.

Ecco, a seguire, il post pubblicato su Instagram: