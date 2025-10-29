Platinette, il desiderio che spezza il cuore dopo i due ictus: come sta oggi

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, racconta a “Le Iene” il difficile percorso di riabilitazione dopo due ictus e rivela il suo profondo desiderio.

Mauro Coruzzi, noto al pubblico come Platinette, ha vissuto due ictus in meno di due anni: il primo ischemico nel 2023, il secondo emorragico a febbraio 2025. Questo secondo evento ha colpito il lobo frontale, una zona cruciale per il linguaggio. Dopo l’intervento a Luglio, a “Le Iene” il volto televisivo ha raccontato il suo presente fatto di riabilitazione e un grande desiderio…

Come sta oggi Mauro Coruzzi: l’intervista

Attualmente Mauro Coruzzi è impegnato in una lunga e faticosa riabilitazione. Gli esercizi si svolgono cinque volte a settimana e comprendono attività fisiche in palestra e esercizi mirati al recupero del linguaggio. È proprio quest’ultimo aspetto a cui tiene di più: la capacità di esprimersi con quella parola “svelta e tagliente” che lo ha reso celebre in radio e televisione.

Intervistato da Andrea Agresti per “Le Iene”, Coruzzi ha dichiarato: “Sono un miracolato“, consapevole della gravità della situazione affrontata. La dottoressa Maria Sessa dell’ospedale Niguarda ha spiegato che, nonostante l’ictus abbia colpito una parte importante del cervello, le possibilità di un recupero completo sono “molto alte“.

Il grande desiderio raccontato a “Le Iene”

Durante il servizio televisivo, a Mauro Coruzzi sono stati mostrati messaggi di sostegno da parte di alcuni amici e colleghi, come Caterina Balivo, Diana Del Bufalo e Linus. Un momento emozionante, che ha confermato quanto affetto ci sia intorno a lui.

Ma il vero motore della sua determinazione è il desiderio profondo di tornare alla vita che conduceva prima del secondo ictus. A chiusura del servizio, “Le Iene” hanno voluto fargli un regalo simbolico: con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, gli hanno ricreato la voce e l’aspetto da Iena, con la classica parrucca e divisa nera.

Con voce artificiale, ha detto: “Il mio desiderio è tornare a parlare così, a dire ancora una volta chi sono, con la mia voce vera non questa artificiale. Ho acceso discussioni, ho provocato sorrisi e ho dato fastidio a chi preferiva il silenzio. A chi mi ha amato, a chi mi ha giudicato, alla TV che mi ha dato una vita intera, prometto questo tornerò. La voce non è solo un suono ma un anima che non smette di farsi sentire“.