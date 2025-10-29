Lutto straziante per Andrea Delogu: la notizia del tragico incidente

Grave lutto per Andrea Delogu, ora a Ballando con le stelle: il fratello Evan muore a 18 anni in un incidente in moto a Bellaria.

Un grave lutto ha colpito Andrea Delogu, attualmente impegnata a Ballando con le stelle. Il fratello Evan, 18 anni, è morto nel pomeriggio del 29 ottobre in un incidente stradale a Bellaria, in provincia di Rimini. Il giovane stava percorrendo via Vittor Pisani a bordo della sua moto Benelli 750 quando ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un palo della luce e successivamente contro un secondo. Non risultano coinvolti altri veicoli. La dinamica sarà accertata dalla polizia locale.

Muore Evan, fratello di Andrea Delogu: il dolore della famiglia

A rendere ancora più straziante la notizia sono le parole del padre del ragazzo, Walter, ex autista di Vincenzo Muccioli nella comunità di San Patrignano, dove è cresciuta anche la stessa Andrea Delogu. In un messaggio condiviso pubblicamente, come riportato da Repubblica, l’uomo ha scritto: “Il cuore a volte batte anche se è morto. Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore. Voglio che si ricordi così il nostro bambino. Addio Evan… Il tuo papà e tua mamma“.

Le parole del sindaco di Bellaria Igea Marina

Il sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti, ha espresso il proprio cordoglio in un post su Facebook: “Col cuore colmo di tristezza ci stringiamo in un silenzioso abbraccio alla famiglia colpita da questa tragedia“.

Ha aggiunto: “Non ho parlato ancora con i familiari, non li ho chiamati. Aspettiamo che ci sia il dissequestro della salma, che ci sia la camera ardente e andrò a trovarli“. Ha poi commentato lo schianto definendolo avvenuto “su una strada liscia, dritta che costeggia il parco della città, in un tratto senza innesti di altre strade a destra e sinistra“. E ha concluso con tristezza: “Mi spiace veramente tanto: perdere la vita a 18 anni è veramente triste. Che disastro“.