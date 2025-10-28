Francesco Moser conosce Clara Isabel, la figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio: la prima foto

Francesco Moser ha conosciuto la nipotina Clara Isabel, figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. L’incontro condiviso sui social.

Dopo la nascita della piccola Clara Isabel, la figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ha finalmente conosciuto uno dei suoi nonni più noti: Francesco Moser. Il momento, come riportato da Gossip.it, è stato immortalato e condiviso con orgoglio dal neo papà attraverso una storia su Instagram.

Ignazio Moser parla del rapporto con il padre

Ignazio Moser, intervistato dal Corriere della Sera a marzo scorso, aveva condiviso un’intima riflessione sul cambiamento del padre da quando è diventato nonno: “Irriconoscibile. I miei nipoti, Anna, Pietro e Chiara, il fulcro della nostra famiglia, sono una cura per il cuore burbero di mio papà. Con loro si sforza di essere affettuoso, non gli riesce sempre in maniera spontanea e fa tenerezza“.

Nel corso dell’intervista, ha anche raccontato le difficoltà emotive del padre: “Mio padre non ha mai ricevuto affetto perché mio nonno era nato nel 1898, ha vissuto a cavallo di due guerre mondiali e ha avuto 12 figli. Mia moglie Cecilia mi aiuta molto nel rapporto con lui perché è più diretta di me. All’alba dei 33 anni, ho capito che mio padre prova affetto, ma fa fatica a mostrare le emozioni“.

Il primo incontro tra Francesco Moser e la nipotina Clara Isabel

L’ex campione di ciclismo, oggi 74enne, ha lasciato la sua Trento, dove vive e gestisce l’azienda vinicola di famiglia, per raggiungere Milano e stringere tra le braccia la nipotina Clara Isabel.

Nella tenera immagine diffusa sui social, Francesco Moser appare visibilmente emozionato mentre tiene dolcemente la neonata. Accanto a lui, Gustavo Rodriguez, papà di Cecilia, sorride con lo stesso entusiasmo.

L’incontro rappresenta un momento speciale per tutta la famiglia, che si sta godendo con gioia i primi giorni di vita della nuova arrivata. La bambina, nata lo scorso 15 ottobre, è circondata dall’affetto dei suoi genitori e dei familiari più stretti.