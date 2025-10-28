Alessia Marcuzzi spiazza: “Mi è capitato di tradire” e svela il suo punto debole

Alessia Marcuzzi si apre su tradimenti: ecco le dichiarazioni in un’intervista prima del debutto in The Traitors Italia.

Mentre Silvia Toffanin sorprende nel finale di This is me, Alessia Marcuzzi si prepara a un ritorno inedito con The Traitors Italia, in arrivo su Prime Video dal 30 ottobre. In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice parla, non solo della nuova avventura professionale, ma anche di tradimenti vissuti in prima persona.

Alessia Marcuzzi e il suo nuovo ruolo in “The Traitors Italia”

Alessia Marcuzzi, 52 anni, sarà al timone di The Traitors Italia, reality show che segna per lei un cambiamento. La conduttrice ha infatti anticipato che apparirà in una veste più cupa e rigida rispetto al suo consueto approccio televisivo.

Un cambiamento voluto per adattarsi al format del programma, dove l’atmosfera sarà decisamente più tesa e misteriosa. In parallelo alla novità professionale, la conduttrice ha colto l’occasione per aprirsi anche su aspetti personali, affrontando il tema del tradimento con grande sincerità.

“Mi è capitato di tradire”

Parlando delle sue esperienze a Tv Sorrisi e Canzoni, Alessia Marcuzzi ha ammesso: “Mi è capitato di tradire“. E ha subito chiarito: “Non ho subìto grandi tradimenti, mi è capitato di tradire più in amore che in amicizia, però faccio parte della categoria che se tradisce è perché c’è un problema, quindi finisco la storia vecchia e inizio quella nuova. Invece nelle amicizie non l’ho mai fatto. Ci possono essere state delusioni, però tradimenti tali da dire ‘ti tolgo la parola’, mai“.

La conduttrice ha sottolineato di considerarsi una persona leale: “Sono leale, anche perché faccio molta fatica a non lasciar trapelare le emozioni sul mio viso. Se sto dicendo una bugia si capisce subito: divento rossa e mi viene da ridere“.

Infine, ha indicato il suo punto debole: “Sono buonissima, ma se vedo un’ingiustizia divento una pazza“. E a proposito dei segreti ha spiegato: “Se riguarda me, no. Sulle mie amiche, sì. Non rilascio facilmente interviste perché racconto tutto! Mi apro anche con il primo che incontro per strada“.