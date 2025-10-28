“Mai avrei pensato di doverlo dire”: Caterina Balivo commossa in diretta

Caterina Balivo commossa a La Volta Buona per la scomparsa di Silvia Signorelli, storica ufficio stampa. Il toccante omaggio.

Mentre Francesco Moser conosce Clara Isabel, Caterina Balivo si commuove nel salutare in diretta televisiva Silvia Signorelli, storica ufficio stampa scomparsa il 25 ottobre 2025. Un momento intenso e toccante, che ha chiuso la puntata del 28 ottobre de La Volta Buona. Ecco, a seguire, le parole della conduttrice.

Chi era Silvia Signorelli, la nota ufficio stampa

Silvia Signorelli, come riportato da Musical.it, è stata una presenza fondamentale dietro le quinte dello spettacolo italiano. Ufficio stampa di riferimento per la televisione e i teatri romani, ha collaborato con numerosi volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui Lorella Cuccarini, Vittoria Belvedere, Enzo Iacchetti e la stessa Caterina Balivo.

Il ricordo commosso di Caterina Balivo a La Volta Buona

Nel corso della puntata de La Volta Buona andata in onda il 28 ottobre 2025, Caterina Balivo ha voluto dedicare un momento speciale a Silvia Signorelli, scomparsa solo pochi giorni prima.

In chiusura di trasmissione, con la voce rotta dall’emozione, ha espresso un ricordo sincero: “E’ stata una grandissima ufficio stampa, sempre presente, sia con noi nei programmi, ha rilanciato la sala Umberto qui a Roma, un grande lavoro ha fatto Silvia e mai avrei pensato di doverle dare un addio in TV“.

La conduttrice ha continuato il suo omaggio sottolineando quanto la presenza della Signorelli sia stata costante e preziosa nel tempo: “Tante sono le persone che hanno amato Silvia e che l’ameranno ancora. Questo è il nostro personale ricordo e un grazie da parte mia in particolar modo perché in tutti i programmi, da Feste Italiane in poi, lei mi ha sempre aiutato“.

Una presenza discreta ma fondamentale, che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerla.