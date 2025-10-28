Francesca Fagnani sorprende Antonella Clerici in diretta a “È sempre mezzogiorno” e la notizia bomba su Maria De Filippi a Belve.

Pronta con il suo outfit da urlo, Francesca Fagnani ha scelto un’incursione tanto inaspettata quanto brillante per celebrare il ritorno del suo programma Belve. Fingendosi una semplice concorrente, la conduttrice ha telefonato in diretta ad Antonella Clerici durante È sempre mezzogiorno. Un momento di leggerezza che si è trasformato subito in una rivelazione sul ruolo – tanto chiaccherato – di Maria De Filippi.

Francesca Fagnani e lo “scherzo” ad Antonella Clerici

Durante il consueto gioco con i telespettatori, come riportato da Fanpage, Antonella Clerici riceve una telefonata. “Come ti chiami e da dove chiami?“, domanda. La risposta arriva chiara: “Mi chiamo Francesca e chiamo da Roma“, seguita da un invito scherzoso quanto affettuoso: “Se vieni ti faccio una carbonara“.

La voce, però, non inganna la conduttrice, che subito riconosce l’amica e collega: “Ma non è che sei la mia belva?“. Lo studio esplode in un applauso e la sorpresa è pienamente riuscita.

L’annuncio sulla presenza di Maria De Filippi a Belve

Dopo aver svelato la sua identità, aggiunge Fanpage, Francesca Fagnani entra nel vivo della notizia: “Oggi è il debutto con la nuova edizione“, conferma. Tra gli ospiti, anche personaggi che hanno già fatto discutere.

Ma è un dettaglio in particolare a rubare la scena: “Ci sarà in tutte le puntate ed è stato un gesto di grande generosità e amicizia da parte sua“, rivela, riferendosi a Maria De Filippi. L’annuncio ha un peso notevole.

La presenza fissa della regina di Canale 5 in un programma Rai non è usuale e rappresenta un gesto significativo . Antonella Clerici, con la sua consueta spontaneità, sottolinea: “È vero, lei fa le cose solo se le fa piacere di farle“. Dunque, non resta che attendere la puntata in onda questa sera, 28 ottobre.