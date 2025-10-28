Francesca Fagnani, outfit da urlo a Belve: quanto costa l’abito con il dettaglio “a serratura”

Francesca Fagnani inaugura la nuova stagione di Belve con un abito Schiaparelli da dettaglio super particolare e lussuoso: ecco quanto costa.

Le anticipazioni dell’intervista a Belve di Belen Rodriguez preannunciano un inizio di edizione scoppiettante per il programma di Francesca Fagnani. Ma come sempre, a far parlare non sono solo le domande pungenti della conduttrice: anche i suoi look conquistano subito la scena. Per la puntata in onda il 28 ottobre 2025, ha scelto un outfit che grida “lusso” da ogni cucitura. Un abito nero elegantissimo, dal taglio particolare, firmato Schiaparelli e dal valore stellare. E no, non è la prima volta che lo vediamo…

Belve, l’abito “a buco della serratura”: chi lo aveva già indossato

Se vi è sembrato di averlo già visto, non vi sbagliate. Lo stesso abito è stato indossato da Selena Gomez durante la promozione del suo film Emilia Pérez. La popstar americana ha sfoggiato ogni tipo di tubino nero, ma questo modello ha fatto il giro del web per il suo dettaglio inconfondibile.

Disegnato da Erin Walsh, l’abito firmato Schiaparelli presenta una particolarissima apertura sullo sterno, chiamata “a buco della serratura“. Ma qui il gioco di parole diventa reale: il taglio ha la forma di una vera serratura in stile vittoriano.

Un dettaglio sexy ma sofisticato, che trasforma un semplice abito nero in un capo scenografico da red carpet. Francesca Fagnani lo ha scelto per aprire col botto questa nuova stagione di Belve e l’effetto è stato immediato.

Quanto costa il vestito di Schiaparelli indossato da Francesca Fagnani

Secondo quanto riportato da Marieclaire.com, questo modello a colonna con apertura centrale, di velluto, non è solo bello da togliere il fiato, ma anche costosissimo. Il suo prezzo è di 6.445 dollari, pari a circa 5.527,75 euro. Un capo couture in tutti i sensi, impreziosito da un elemento in ottone martellato che simula una serratura antica, così come indicato dal sito della stilista.

Al momento, il pezzo non risulta disponibile sul sito ufficiale di Schiaparelli. Intanto, anche per questa edizione, la conduttrice Francesca Fagnani è sempre più icona di stile. Perché per lasciare il segno, a Belve, ci vuole la domanda giusta… e l’outift perfetto.