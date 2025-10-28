Morgan, nuovi guai giudiziari: rischia 9 mesi di carcere. Il motivo

Morgan rischia 9 mesi per oltraggio ai poliziotti durante lo sfratto. Si difende: “Ero in un momento difficile”.

Nove mesi di carcere. È la pena richiesta dalla Procura di Monza per Marco Castoldi, in arte Morgan, accusato di oltraggio a pubblico ufficiale per gli insulti rivolti ai poliziotti durante lo sfratto dalla sua abitazione di Monza nel giugno 2019. Ma scopriamo che cosa sta succedendo.

Morgan si difende: “Ho reagito con rabbia”

L’artista, oggi 52enne, ha raccontato in aula il suo punto di vista, parlando di un momento di grande dolore personale.

“Ho reagito con rabbia e dolore – ha detto – non stavo perdendo solo una casa, ma anche il mio studio, la mia vita artistica“. Ora la decisione è nelle mani della giudice, che emetterà la sentenza il prossimo 17 novembre.

Morgan – www.donnaglamour.it

Secondo quanto ricostruito dall’accusa, Morgan avrebbe offeso gli agenti intervenuti per eseguire lo sfratto, utilizzando parole dure come “mostri”, “ignoranti”, “ridicoli” e paragonandoli a “boia” e “becchini”.

Gli insulti, avvenuti durante un momento di forte tensione, sarebbero stati rivolti alle forze dell’ordine mentre tentavano di completare l’operazione di sgombero.

La difesa di Morgan: “Non li avevo riconosciuti, ero sotto shock”

Difeso dall’avvocato Roberto Iannaccone, il cantautore ha negato di aver voluto offendere i poliziotti. “Non li avevo riconosciuti – ha spiegato – non si erano qualificate, non indossavano divise, e uno di loro mi riprendeva con una telecamera“.

Morgan ha raccontato di aver espresso parole “sarcastiche e teatrali“, tipiche del suo linguaggio artistico, e di non aver inteso mancare di rispetto alle forze dell’ordine.

Ha però riconosciuto di aver reagito con rabbia verso l’ufficiale giudiziario e l’acquirente dell’appartamento: “In quel momento ho reagito con rabbia e dolore. Le ho detto che era come un boia, un becchino“.

Sarà ora compito del giudice stabilire se quelle frasi costituiscano davvero oltraggio a pubblico ufficiale o se si sia trattato di un eccesso emotivo in un momento di profonda sofferenza.