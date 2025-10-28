Fiorello racconta un incidente in bici avvenuto a Roma: la manovra sbagliata e il soccorso degli operai, scopri cos’è successo.

Rosario Fiorello ha trasformato anche un episodio spaventoso in un momento di comicità irresistibile. Durante il Festival dello Spettacolo al Superstudio Più di Milano, il celebre showman ha raccontato al pubblico di un incidente in bicicletta avvenuto a Roma qualche tempo fa. Con il suo inconfondibile umorismo, Fiorello ha descritto la scena nei dettagli, riuscendo a strappare risate nonostante il rischio corso. Ma scopriamo i dettagli.

Fiorello: l’incidente in bici

“Ora non si vede nulla, ma se voi aveste visto com’ero conciato…” ha esordito, spiegando che l’episodio è avvenuto mentre faceva una delle sue consuete pedalate mattutine.

Ha poi aggiunto, divertito: “Mi sveglio alle quattro e mezzo, mi preparo e dico ‘adesso vado in bici’. A Roma, di mattina, è una delle cose più belle. Come se fosse ‘La Grande Bellezza’ dal vivo: la gente dorme, i cinghiali dormono“.

FIORELLO

Fiorello ha spiegato che l’incidente è avvenuto proprio davanti a casa sua, ma ha tenuto a precisare: “Non dico dove abito, altrimenti vengono i ladri“. Una battuta che nasconde un riferimento reale, dato che nella sua abitazione romana aveva già subito dei furti in passato.

La caduta e l’intervento degli operai

L’artista ha descritto la dinamica con la sua consueta verve: “Arrivo verso casa, c’è un primo cancello con una lunga discesa che porta al secondo cancello, che si apre con un telecomando. Per pigrizia non mi sono voluto fermare, volevo fare il figo“.

Il tentativo, però, non è finito bene. Durante la manovra, Fiorello ha perso l’equilibrio cadendo a terra, ma fortunatamente è stato soccorso da alcuni operai che si trovavano lì vicino.

“Quindi ho frenato con il freno davanti… nel frattempo accanto c’erano degli operai che stavano facendo dei lavori e hanno visto tutto” ha rivelato. Uno di questi gli avrebbe persino detto: “Ammazza, te sei rovinato“.