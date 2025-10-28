Vanessa Incontrada si sposa: dopo la crisi, arriva l’annuncio a sorpresa

Vanessa Incontrada annuncia il matrimonio con Rossano Laurini dopo 16 anni insieme: l’intervista a Vanity Fair.

Mentre c’è chi si separa, come Manuela Arcuri, altri si sposano, come Vanessa Incontrada. L’attrice e conduttrice ha deciso di compiere un passo importante nella sua vita privata: dopo un lungo percorso insieme, con alti e bassi, ha annunciato le nozze con il compagno Rossano Laurini. Ecco, a seguire, le sue parole in un’intervista a Vanity Fair.

Vanessa Incontrada annuncia il matrimonio con Rossano Laurini

L’annuncio del matrimonio di Vanessa Incontrada è arrivato in un’intervista a Vanity Fair. Dopo sedici anni di relazione, una pausa di due anni e una riconciliazione, l’attrice ha scelto di sposare Rossano Laurini.

Nessuna motivazione imposta, ma una decisione sentita: “Non organizzo un matrimonio perché c’è un tempo in cui bisogna farlo, o perché abbiamo un figlio, che ormai è grande, o per la religione. Non c’è una regola nell’amore, nelle decisioni di una coppia“.

La storia d’amore con Rossano Laurini

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sono incontrati nel 2007. Un anno dopo è nato il loro figlio Isal, oggi diciassettenne. La loro relazione, però, ha attraversato momenti difficili: nel 2022 hanno deciso di prendersi una pausa.

Un distacco che l’attrice e conduttrice ha descritto come necessario per comprendere cosa non funzionava. “La separazione è stata necessaria per capire alcune cose che tra noi non andavano“, aveva raccontato a Vanity Fair. Il riavvicinamento è avvenuto nel 2024 e, da quel momento, la coppia non si è più lasciata. È da lì che nasce la decisione di sposarsi.

Oggi, mentre è pronta a tornare in prima serata con Gigi D’Alessio e ha appena concluso le riprese della serie Erica, l’attrice riflette sul tempo presente, definito come “tempi che fanno paura“.

Ecco, a seguire, il post su Instagram della copertina di Vanity Fair: