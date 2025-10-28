“Mi chiamano solo per i soldi. Sono single da 25 anni”: Isabella Rossellini si racconta a Belve

Isabella Rossellini inaugura la sesta stagione di “Belve” con un’intervista: il racconto senza filtri a Francesca Fagnani.

Non solo la chiacchieratissima intervista a Rita De Crescenzo, Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, torna in prima serata martedì 28 ottobre con Isabella Rossellini. L’attrice, regista e icona internazionale, come riportato da Leggo.it. si è lascia andare a un racconto autentico e sorprendente della sua vita.

Isabella Rossellini inaugura Belve: la famiglia

Nel corso della puntata, Isabella Rossellini si mostra senza filtri, affrontando temi personali con lucidità e un pizzico di ironia. Quando Francesca Fagnani le ricorda le parole del nipote – “zia Isabella è la più ricca e questa è una dannazione” – l’attrice replica: “A volte la famiglia mi chiama per problemi che si possono risolvere finanziariamente“.

Poi aggiunge: “Mi raccontavano tragedie che poi scoprivo non essere così gravi. Avrebbero potuto risparmiarmi il batticuore chiedendo semplicemente dei soldi“. Anche il ricordo del padre, il grande regista Roberto Rossellini, è punteggiato da una battuta sull’eredità: “Solo 300 mila lire. Ho dovuto rinunciarvi, altrimenti avrei preso anche i debiti. Ho avuto la sensazione che mio padre, per i soldi che ha speso, abbia vissuto fino a 81 anni invece che 71!“.

Il racconto dello stupro e single da 25 anni

A colpire profondamente, aggiunge Leggo.it, è anche il modo in cui Isabella Rossellini parla dell’amore. “Sono single, non ho un compagno da 25 anni. In questi 25 anni ho avuto solo tre mesi d’amore con un uomo, poi ho scoperto che era sposato“, racconta.

Alla domanda su chi sia stato il grande amore della sua vita, risponde senza esitazione: “David Lynch“. Infine, l’attrice torna anche su un episodio doloroso della sua adolescenza: “Avevo 16 anni. L’abuso era di un ragazzo che mi piaceva, che corteggiavo, e che poi si è imposto. Ci ho messo molto tempo a capire che anche quello era uno stupro. Credo sia accaduto a tante donne“.