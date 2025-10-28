Rita De Crescenzo senza filtri a Belve: “Sono stata violentata. Ho avuto un figlio a tredici anni”

Rita De Crescenzo racconta a Belve la sua infanzia rubata, la droga e la rinascita: “Ho avuto un figlio a 13 anni”.

Nel talk show di Francesca Fagnani, in onda dal 28 ottobre su Rai 2, tra le ospiti della prima puntata ci sarà anche Rita De Crescenzo. L’influencer napoletana, seguita da oltre due milioni di follower su TikTok, si racconta senza filtri, tra momenti di grande dolore e voglia di rinascita. Nell’intervista a Belve, De Crescenzo parla della sua infanzia difficile, dei trent’anni segnati dalla droga e di una violenza che le ha cambiato per sempre la vita. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Rita De Crescenzo: le rivelazioni sulla sua vita

“Ho avuto un figlio a tredici anni. Facevo uso di droghe, ma non ho mai spacciato. Il mio ricordo più brutto? Quando sono stata violentata” rivela con voce ferma.

Rita De Crescenzo ha raccontato a Francesca Fagnani di essere diventata madre a soli tredici anni. Il padre del bambino è Ciro Marranzino, appartenente alla famiglia Contini, arrestato poco dopo la nascita del figlio. “Io ero una bambina” confessa, “ma oggi siamo in buoni rapporti“.

Poi il lungo periodo della dipendenza: “Ho vissuto di psicofarmaci, ero distrutta. Il momento peggiore? Quando tre ragazzi mi hanno violentata alla stazione centrale. Da lì ho capito che, se non avessi smesso, sarei morta“.

Durante la puntata, la conduttrice accenna anche ai processi ancora aperti a suo carico, tra cui quello per spaccio di droga e diffamazione. Rita ribadisce la sua versione: “Ho sempre ammesso di aver fatto uso di droga, ma non ho mai spacciato“.

Le scuse, la rinascita e il sogno di un futuro diverso

Quando Francesca Fagnani le chiede a chi senta di dover chiedere scusa, Rita De Crescenzo non esita: “Ai miei figli. Io vivo da sette anni. La mia vita vera è solo di sette anni“.

Oggi, racconta, ha deciso di cambiare rotta, di studiare e di crescere “mentalmente”. Nonostante i ricordi dolorosi, l’influencer riesce anche a regalare momenti di leggerezza, come quando confessa di voler recitare in una commedia di Natale con Christian De Sica o quando prova a spiegare la presunta parentela con Massimo Ranieri, scherzando sulla nonna “Giuseppa di Zazzariello”.