Mirko Brunetti lascia la tv e si trasferisce in un altro Paese: il vero motivo

Mirko Brunetti cambia vita: chiude con la tv, si trasferisce a Londra e studia per diventare attore di cinema e teatro.

Mirko Brunetti cambia vita. L’ex protagonista del Grande Fratello e di Temptation Island ha deciso di dire addio al mondo televisivo per dedicarsi a un nuovo sogno: quello di diventare attore. Dopo anni sotto i riflettori, oggi vive a Londra insieme alla sua fidanzata Silvia Ghio e ha iniziato un percorso di studi nel campo del cinema. Ecco cosa ha raccontato lui stesso in un’intervista.

Dalla tv alla nuova vita a Londra

Sono passati più di due anni da quando il pubblico ha conosciuto Mirko Brunetti, giovane imprenditore di Rieti che ha conquistato i telespettatori grazie alla sua partecipazione a Temptation Island nel 2023, insieme all’allora fidanzata Perla Vatiero. La loro storia, seguita poi anche all’interno del Grande Fratello, aveva emozionato milioni di persone. Tuttavia, dopo una nuova rottura, i due hanno preso strade diverse.

Oggi Mirko ha scelto di cambiare completamente direzione. “Ho voluto staccare la spina perché non è stato facile ritrovarmi in quel boom mediatico” ha spiegato. “Non voglio sembrare presuntuoso, ma è stato difficile da gestire. Ho voluto riprendere in mano la mia vita reale. Ho pensato a me, a rivivere la vita da 28enne, senza il peso dei social o di qualcuno“.

Qui una foto di Mirko Brunetti a Londra.

Un desiderio di normalità che lo ha portato a guardare oltre la televisione, verso un futuro lontano dai riflettori dei reality show che lo avevano reso famoso.

Il sogno di diventare attore

Mirko Brunetti oggi vive a Londra e sta studiando cinema, una scelta che segna l’inizio di un nuovo capitolo personale e professionale.

“Sono a Londra da circa un mese. Studio cinema. A Roma studiavo un mix tra teatro e cinema, mi ha dato le basi. Poi quest’anno ho deciso di intraprendere un percorso che si concentra sul cinema. Londra è tra le città più importanti per lo studio della recitazione. Voglio fare l’attore” ha raccontato.