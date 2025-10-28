Grande Fratello, tensione nella notte tra i coinquilini: “Siete false”

Tensione al Grande Fratello: Francesco Rana si scontra con Grazia, Anita e Omer dopo le nomination, cos’è successo nella notte.

Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello subito dopo l’ultima diretta. Protagonista della notte è stato Francesco Rana, che non ha digerito le nomination ricevute e ha deciso di affrontare alcuni compagni di avventura. La puntata del 27 ottobre 2025, condotta da Simona Ventura, ha riservato non solo l’eliminazione dell’ex pugile Matteo Azzali, ma anche un confronto dai toni accesi tra Francesco e le concorrenti Grazia Kendi, Anita Mazzotta e Benedetta Stocchi. Quello che è iniziato come un semplice chiarimento è presto degenerato in un vero e proprio scontro verbale che ha coinvolto anche Omer Elomari.

Francesco Rana contro le nomination: “Con me avete chiuso”

L’esito delle nomination ha colpito duramente Francesco, finito al televoto insieme a Donatella Mercoledisanto e Jonas Pepe.

Il giovane pugliese, visibilmente contrariato, ha accusato alcune coinquiline di incoerenza e falsità.

“Voi tre, con me avete chiuso. Fatevi il vostro percorso, io con voi non voglio avere più niente a che fare” ha sbottato rivolgendosi a Grazia, Anita e Benedetta.

A scatenare la lite è stata soprattutto la nomination di Grazia, che ha definito il suo atteggiamento “ambiguo“. Francesco ha reagito duramente: “Io vado in nomination per una cosa che non esiste. Non ho detto che non siete amiche, siete false. Una persona può avere delle sensazioni?“.

Omer Elomari coinvolto nel confronto

La discussione si è ulteriormente accesa quando Francesco ha tirato in ballo anche Omer Elomari, accusandolo di comportarsi in modo strategico: “Mi hai detto che dobbiamo fare show durante le discussioni, sono tue parole, non mie“.

Omer ha tentato di smorzare i toni, ma la tensione è rimasta alta. Grazia, invece, ha ribadito la propria posizione: “Tu non parli, non ti esponi, e questo ti penalizza“.

Il pubblico ora si interroga sul destino di Francesco Rana al televoto: riuscirà a superare la nomination e a riconquistare la fiducia dei suoi coinquilini? La risposta arriverà nella prossima puntata del Grande Fratello.