Benjamin Mascolo rivela di aver perso due figli prima della nascita della figlia Athena, con un post toccante su Instagram.

Con un post intenso e commovente, Benjamin Mascolo ha scelto di condividere con i suoi fan un capitolo doloroso della sua vita. L’artista, conosciuto per il successo con il duo Benji e Fede, ha raccontato su Instagram di aver perso due bambini prima dell’arrivo della figlia Athena, nata il 7 ottobre 2025. Ma scopriamo che cosa ha rivelato.

Benjamin Mascolo si confessa: “Spero di rivederli in Paradiso”

“Dicono che in Paradiso i genitori conoscono e vivono i figli mai nati. È difficile crederci, ma una parte di me ci spera” ha scritto l’artista trentaduenne. Le sue parole hanno toccato profondamente i follower, che hanno espresso affetto e vicinanza nei commenti.

Mascolo ha spiegato che la nascita della piccola Athena, avuta con la moglie Greta Cuoghi, ha portato nuova luce nella loro vita, ma non ha cancellato il dolore del passato. “La nascita di nostra figlia ha guarito quelle ferite, ma le cicatrici sono rimaste” ha aggiunto.

Il racconto delle gravidanze perdute

Nel lungo post, Benjamin Mascolo ha condiviso anche un ricordo legato alla prima gravidanza. Ha iniziato citando la storia di un uomo che, dopo un intervento al cuore, raccontò di aver visto il Paradiso: “Disse che lì i genitori conoscono e vivono i figli che non sono mai nati. Che le madri possono crescere quei bambini perduti in gravidanza“. Da qui, l’artista ha raccontato come il primo aborto sia stato vissuto in silenzio, per paura del giudizio e dell’incomprensione: “Ti chiedi se c’è stato un errore, se fosse troppo presto o troppo tardi. Ma solo chi ci è passato davvero sa di cosa parlo“.

Il secondo lutto, invece, è stato più devastante. “È arrivata così all’improvviso che, usciti dallo studio medico, mi sono accovacciato sul marciapiede in centro a Milano, con la faccia affondata tra le ginocchia e lei che cercava, con tutta la sua forza, di tenermi in piedi” ha confessato.

Nonostante tutto, Benjamin trova conforto nella fede: “Forse è per questo che spero, con tutta l’anima, che quel signore abbia detto la verità. Che esista davvero un luogo dove potrò incontrare quei bambini che non ho avuto modo di amare su questa terra“.