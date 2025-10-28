Giulia De Lellis dopo il parto: “Ho avuto un’infiammazione”, a chi assomiglia la figlia con Tony Effe

Giulia De Lellis torna dopo il parto e racconta la mastite e i primi giorni con Priscilla, la figlia avuta con Tony Effe: ecco a chi assomiglia.

Dopo la nascita della piccola Priscilla, nonostante le recenti foto che la ritraevano in compagnia di Tony Effe, Giulia De Lellis è finalmente tornata sui social, raccontando una delicata esperienza affrontata nel post-parto. Di seguito, il racconto del suo ritorno nelle storie su Instagram e un tenero dettaglio su a chi somiglia la sua bambina.

Giulia De Lellis torna sui social: la febbre da mastite

Nelle sue storie Instagram, Giulia De Lellis ha raccontato con franchezza il motivo della sua assenza dai social: un episodio di mastite, un’infiammazione al seno che può colpire chi allatta o ha allattato. “Sono appena resuscitata dopo una bella febbre da mastite, che è un’infiammazione al seno per chi allatta o ha allattato saprà di cosa sto parlando. Non è affatto un argomento piacevole, figuratevi avercelo“, ha dichiarato.

La febbre alta, arrivata fino a 39 gradi, ha reso il periodo post-parto ancora più complicato: “Però eccomi, ce l’ho fatta: ho superato un parto, febbre a 39 e le prime quasi tre settimane di vita della mia bimba. Sono viva“. Nonostante tutto, l’influencer ha ringraziato i suoi fan per l’affetto ricevuto: “Noi riceviamo circa 6-7 mazzi di fiori al giorno da quando è nata la nostra bambina“.

A chi assomiglia la figlia Priscilla

Oltre alle febbre, Giulia De Lellis ha raccontato anche la gioia di vivere le prime settimane con la sua bambina: “Ovviamente io sono nella mia baby bubble. Me la sono goduta, me la sto godendo e me la godrò ancora per un po’. Anche perché tutti mi dicono che questo periodo sfugge velocemente, quindi voglio memorizzare tutto“.

Ha anche spiegato quanto la piccola Priscilla somigli al papà: “Lei è bellissima, sta benissimo e praticamente ho partorito la gemella di Tony Effe. Di me ha solo il modo in cui dorme a bocca aperta e con le braccia in aria“.

Infine, l’influencer ha detto di voler iniziare a riprendere in mano la sua quotidianità: “Oggi mi prendo un’ora, un’oretta e mezza per me, perché è giusto ricominciare un attimino a integrarmi nella mia vita o per lo meno quella che era“.