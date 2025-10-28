Eros Ramazzotti compie 62 anni: gli auguri speciali di Michelle Hunziker e la figlia Aurora

Michelle Hunziker e Aurora celebrano i 62 anni del cantante Eros Ramazzotti con dei messaggi social pieni d’affetto.

Mentre Giulia De Lellis rivela a chi assomiglia la figlia avuta con Tony Effe, i riflettori si spostano su Eros Ramazzotti che oggi, martedì 28 ottobre, spegne 62 candeline. I social, come riportato da Today, si riempiono di messaggi d’auguri da parte di fan, amici e colleghi, ma i gesti che colpiscono di più arrivano dalla sua ex moglie Michelle Hunziker e dalla figlia Aurora.

Eros Ramazzotti compie gli anni: gli auguri di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha scelto un selfie per fare gli auguri all’ex marito, accompagnato dalla semplice ma affettuosa dedica: “Auguri Ramazza“, seguita da un cuore rosso. Un gesto che conferma ancora una volta l’ottimo rapporto tra i due, ormai lontani sentimentalmente ma uniti da un sincero affetto.

Un’intesa che si è già manifestata in altre occasioni recenti, come le vacanze trascorse in famiglia e l’amore condiviso per il nipotino Cesare, figlio della loro primogenita.

Gli auguri della figlia Aurora Ramazzotti

La dedica più emozionante arriva proprio da Aurora Ramazzotti, aggiunge Today, che per celebrare il compleanno del padre ha condiviso una foto in cui Eros Ramazzotti tiene in braccio il nipotino Cesare. “Auguri al nonno più figo del mondo“, scrive la giovane conduttrice. Aggiungendo: “Ho questa immagine tatuata nel cuore“.

Anche altri nomi noti del panorama musicale hanno voluto rendere omaggio al cantante di “Più bella cosa”: Ultimo lo ha definito affettuosamente “papà” in un selfie che li ritrae insieme, mentre Andrea Bocelli ha pubblicato un video in cui i due duettano.

Nel giorno del suo compleanno, ha voluto anche condividere con i fan la tracklist del suo nuovo album Una storia importante, in uscita il 21 novembre.

Ecco, a seguire, l’ultimo post condiviso sul profilo di Instagram: