“Non lo so fare”: il retroscena ‘domestico’ che fa vergognare Benedetta Parodi

Trasferitasi a Torino per studiare, la figlia di Benedetta Parodi impiega cinque giorni per accendere un fornello. Il retroscena.

Mentre Vanessa Incontrada annuncia il suo matrimonio, sui social impazza il racconto tragicomico di Matilde Caressa, figlia della nota conduttrice e cuoca Benedetta Parodi. A far discutere è la sua ammissione, come riportato da Gossip.it, tanto sincera quanto esilarante: nella nuova casa di Torino, dove si è trasferita per motivi di studio, non è riuscita ad accendere il fornello per cinque giorni.

Matilde Caressa e i problemi con il fornello della cucina

Trasferitasi a Torino per motivi di studio, Matilde Caressa ha condiviso su Instagram i momenti di difficoltà vissuti nella sua nuova casa. In una clip registrata direttamente dalla cucina, ha raccontato ai suoi follower: “Dunque ragazzi, ero consapevole di non saper fare niente, ma è folle quanto io non sappia fare niente! Cioè, boh, sto provando ad accendere il fornello di casa mia… Non riesco, non riesco. Non capisco come funzionino? Non userò il fuoco“. Con tono autoironico ha poi aggiunto: “Giuro che riguardo ad alcune cose molto specifiche sono intelligente“.

“Attenta Benedetta Parodi…”

Dopo vari tentativi, la situazione si è finalmente sbloccata. In un altro video, Matilde Caressa ha aggiornato i suoi follower dichiarando: “Alla fine sono riuscita ad accendere il fornello solamente al quinto giorno in cui vivevo a Torino“.

Ha poi spiegato come ha dovuto fare i conti con la sincerità: “Tra l’altro ho dovuto chiedere al mio coinquilino a cui avevo detto che alla fine ero riuscita ad accenderlo. Perché aveva visto la storia e ho dovuto ammettere che ero riuscita“.

Inoltre, aggiunge: “Volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno detto nei direct: ‘Che cretina, devi usare l’accendino!’, avevate ragione“. Infine, ha concluso con una battuta rivolta alla madre: “E nulla… Attenta Benedetta Parodi, c’è un nuovo chef in città!“.